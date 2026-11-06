Manlio Beltrones pide reformar INE tras pérdida de contrapesos en 2024

El senador Manlio Fabio Beltrones presenta iniciativa para devolver colegialidad al INE, advirtiendo que la centralización de poder en la presidencia institucional debilitó la democracia y la confianza ciudadana.

El senador Manlio Fabio Beltrones advierte que la concentración excesiva de facultades en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ha debilitado los contrapesos internos esenciales y dañado la confianza pública en la institución electoral mexicana. El legislador destaca que corregir las reglas antes de los próximos comicios es indispensable para preservar la credibilidad del órgano.

Historia de crisis y creación del IFE

Beltrones recuerda la profunda crisis electoral de 1988, un evento traumático que obligó a la nación a implementar reformas profundas para restaurar la legitimidad de los procesos democráticos. Desde esa experiencia histórica, sostiene que la creación de un órgano autónomo fue la única vía para garantizar elecciones limpias sin intervención directa del gobierno.

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La transformación política permitió desprenderse de la antigua Comisión Federal Electoral, que había perdido toda credibilidad. Este cambio histórico sentó las bases para la alternancia en el poder y estableció estándares de transparencia que han perdurado durante décadas en el sistema político nacional.

Inicio de la iniciativa para corregir el desequilibrio

Esta semana, Manlio Fabio Beltrones presentó formalmente en el Senado una iniciativa de reforma constitucional destinada a devolver al Consejo General del INE su carácter colegial en las facultades de nombramientos. La propuesta busca revertir las modificaciones legales impuestas en 2024 por el partido Morena y sus aliados parlamentarios.

El objetivo principal es restaurar el equilibrio de poder que permitió la selección meritocrática de los altos cargos técnicos y directivos dentro de la estructura electoral, asegurando que las decisiones reflejen consensos amplios y no voluntades unilaterales.

Contexto de los cambios legales de 2024

En octubre de 2024, el gobierno de Morena y sus aliados modificaron la ley electoral para permitir que la titularidad de la presidencia, ejercida por Taddei, pudiera designar directamente a los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del INE. Anteriormente, este proceso requería la aprobación de al menos ocho votos del Consejo General para ser efectivo.

La eliminación de ese mecanismo de contrapeso reforzó las facultades de la Junta General Ejecutiva, presidida por la propia titular y integrada por los funcionarios que ella misma podía nombrar. Esta concentración de autoridad transformó radicalmente la dinámica interna de toma de decisiones dentro de la institución.

Análisis de la corrupción y errores estructurales

En entrevistas recientes, Beltrones calificó los nombramientos realizados bajo el nuevo régimen como caprichosos e inadecuados, argumentando que priorizaron incondicionales sobre los profesionales más capacitados. Sostiene que esta ruptura del principio de colegiación eliminó la supervisión necesaria para garantizar la excelencia en los puestos clave.

El senador cita al general Obregón para afirmar que el primer error es lo que cuenta, mientras que lo que se vive actualmente son sus consecuencias negativas. Considera que esta irresponsabilidad ha manchado el proceso y que es mejor limpiar las instituciones antes de las elecciones del próximo año.

Lecciones de la reforma de 1990 y futuro inmediato

La reforma de 1989 y 1990, impulsada por figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Diego Fernández de Cevallos, surgió de la necesidad de crear un instrumento independiente. Este cambio permitió construir condiciones para la competencia equilibrada y la alternancia en el poder.

Entre los logros de aquella época destaca la credencial para votar con fotografía, un instrumento de identificación legítimo que perdura en la actualidad. Beltrones insiste en que revertir los cambios recientes es urgente para evitar arrepentimientos mayores y restaurar la confianza ciudadana en el sistema electoral.