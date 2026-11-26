Manni L. Pérez rompe su silencio oficial una semana después del lanzamiento de Grand Theft Auto 6. La actriz agradece el apoyo y confirma su rol como Lucía Caminos.

La actriz Manni L. Pérez ha emitido su primer comunicado oficial sobre su participación en Grand Theft Auto 6, una semana después del lanzamiento del videojuego. La confirmación llega tras años de especulación por parte de la comunidad de jugadores y cumple con los estrictos acuerdos de confidencialidad que la mantuvieron en silencio desde la producción.

Confirmación Oficial y Reacción Inmediata

Manni L. Pérez publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a los nuevos seguidores y a la audiencia por la positiva recepción del título. La actriz expresó su gratitud por la oportunidad de compartir su trabajo con millones de jugadores tras una década de desarrollo del proyecto.

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En su declaración, Manni L. Pérez señaló que los últimos días han sido una vorágine de emociones para ella y el equipo creativo. Destacó que dedicar casi diez años a dar vida a Lucía Caminos fue una parte fundamental de su carrera y vida personal, por lo que espera que el personaje sea una pequeña parte de la experiencia de los jugadores.

El Papel de Manni L. Pérez en Rockstar Games

Lucía Caminos es una de las protagonistas de Grand Theft Auto 6, la nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games. La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en series como Chicago PD y Jessica Jones, mantuvo en secreto su participación debido a los estrictos acuerdos de no divulgación. A pesar de las fuertes especulaciones en la comunidad, ella no confirmó su rol hasta el lanzamiento oficial.

Los fans habían identificado a Manni L. Pérez como la voz detrás del personaje basándose en el tono de voz del tráiler y similitudes físicas. La confirmación indirecta ocurrió durante una transmisión en vivo en Instagram a finales de octubre de 2026, donde los comentarios de los espectadores apuntaban directamente al título. Posteriormente, una nominación en The Game Awards 2026 reforzó las sospechas, aunque la actriz no hizo un comunicado formal hasta ahora.

Otros Actores Celebren el Éxito del Videojuego

Dylan Rourke, quien interpreta a Jason Duval, también compartió su sentir sobre el lanzamiento. Rourke elogió el trabajo de los artesanos de la industria de los videojuegos y describió la colaboración como un honor. El actor destacó la creatividad y la voluntad humana que se refleja en el juego, animando a todos a luchar por lo que aman.

Manny Perez, conocido por su rol como Raúl Bautista, también ha estado activo en redes sociales celebrando el éxito del título. Aunque es más reservado que otros, su participación en la franquicia incluye papeles anteriores en Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto Online, lo que demuestra su larga trayectoria con la serie.

Impacto y Legado del Lanzamiento

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 fue el 19 de noviembre de 2026, un evento que los fans esperaron durante años. La espera fue larga, pero el resultado ha sido aclamado por la crítica y el público, consolidando el lugar del juego como una obra maestra moderna de los videojuegos.

La reacción de Manni L. Pérez y sus compañeros de elenco marca el cierre de un ciclo de silencio y especulación. Ahora, la comunidad puede disfrutar plenamente de la historia de Lucía Caminos y Jason Duval, mientras los actores disfrutan del éxito sin las restricciones que mantuvieron el proyecto en secreto durante tanto tiempo.