Manuel Neuer confirma su regreso como portero titular de Alemania para el Mundial 2026

El portero del Barcelona, Manuel Neuer, confirmará su regreso como portero titular de Alemania para el Mundial 2026, tras una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Ter Stegen, considerado el sucesor natural de Neuer, no pudo jugar debido a sus constantes problemas físicos.

Y Julian Nagelsmann confirmó el regreso de Manuel Neuer como portero titular de Alemania para el Mundial 2026. El portero del Barcelona, quien sufrió múltiples lesiones en los últimos años, regresará a la selección tras una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Ter Stegen era considerado el sucesor natural de Neuer, pero sus constantes problemas físicos lo dejaron fuera de la lista. Desde noviembre de 2023, explicó su decisión respecto a los guardametas para la máxima justa: ‘Los tres mejores porteros del país deben estar ahí. Lo contactamos y le preguntamos si quería volver. La situación contractual, se decidió muy tarde, también fue una condición previa’





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