Manuel Neuer regresa con Alemania en un duelo histórico ante Curazao en el Mundial

La selección alemana, tras decepciones recientes, confía en el regreso de su legendario portero Manuel Neuer para su partido contra Curazao, dirigida por Dick Advocaat, en un encuentro que promete emoción y un choque de generaciones en los banquillos.

El fútbol mundial está siendo testigo de un emocionante regreso, el de Manuel Neuer , considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos. A sus avanzados años, el arquero alemán ha vuelto a enfundarse la camiseta de su selección para disputar su quinto Mundial y su noveno gran torneo, contando las Eurocopas.

Esta decisión ha revitalizado las esperanzas de Alemania, que tras ser eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, deposita en su veterano líder una gran confianza.

'Prácticamente no cabe duda de que es el mejor portero de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores', afirmó un delantero alemán, destacando no solo su capacidad defensiva sino también su participación activa en la construcción del juego, actuando casi como un defensor adicional. 'Sigue teniendo, hoy como siempre, su propio estilo de portero. Es el único que lo tiene, por su manera de moverse, de...

'. La selección alemana justifica su convocatoria por el nivel constante mostrado esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer.

Sin embargo, su estado físico genera dudas, ya que no juega desde el 16 de mayo debido a molestias en el gemelo izquierdo, pero el cuerpo técnico confía en su recuperación y lo tiene en cuenta desde el debut. Frente a Alemania estará Curazao, una pequeña nación caribeña que, lejos de achicarse, afronta el desafío con una motivación enorme bajo la dirección del veterano técnico neerlandés Dick Advocaat.

'Tenemos un plan para hacerle la vida difícil a Alemania y a todos los rivales', declaró este sábado el DT, mostrando la determinación de su equipo. Para los jugadores curazoleños, el duelo adquiere un significado especial: 'Es una oportunidad única para marcar cuando sabes que juegas contra Manuel Neuer y que podrás decir que le hiciste un gol al mejor portero del mundo'.

El partido, que se disputará en el Estadio Houston, en la ciudad de Houston, tendrá también un interesante duelo en los banquillos. Julian Nagelsmann, el DT de Alemania de 38 años, es el entrenador más joven de la Copa del Mundo, mientras que Dick Advocaat, con 78 años, establece un récord de longevidad. El encuentro está programado para comenzar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y será dirigido por el árbitro designado.

A pesar de la diferencia de historia y recursos, Curazao busca sorprender y dejar su huella en el máximo certamen, mientras Alemania intenta consolidar su candidatura con el liderazgo de su legendario portero





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