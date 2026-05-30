Manuel Torres se corona en el Tour Championship y cierra una temporada memorable en la Gira Profesional Mexicana

El venezolano Manuel Torres se adjudicó el título del Tour Championship 2025-26, última parada de la GPM, en el Ventanas de San Miguel Golf & Resort. Con una ronda final de 64 golpes, sumó 263 impactos para su tercera victoria en la gira. Alejandro Alonso y Carlos Ortiz completaron el podio, mientras Frank Cabeza fue el mejor amateur. El evento repartió 3 millones de pesos y otorgó puntos para el OWGR.

El venezolano Manuel Torres coronó una temporada memorable al adjudicarse el título del Tour Championship 2025-26, última etapa de la temporada de la Gira Profesional Mexicana (GPM), disputada en el espectacular Ventanas de San Miguel Golf & Resort, recorrido diseñado por la leyenda inglesa Sir Nick Faldo .

Con una extraordinaria ronda final de 64 golpes, seis bajo par, Torres finalizó con un acumulado de 263 golpes, 17 bajo par, para conquistar su segunda victoria de la temporada y la tercera de su carrera dentro de la Gira Profesional Mexicana. El venezolano obtuvo su segundo triunfo de la temporada y tercero en la GPM. Alejandro Madariaga (MEX) concluyó tercero con 268 golpes (-12). Frank Cabeza terminó como el mejor amateur de la temporada.

El torneo repartió una bolsa de 3 millones de pesos y otorgó puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR). La jornada final ofreció un constante suspense en el que varios jugadores llegaron con posibilidades reales de alzarse con el campeonato.

Sin embargo, Manuel Torres mantuvo la compostura en los momentos decisivos para cerrar una semana excelente y levantar el trofeo más importante del calendario. Torres inició la ronda final con una ligera ventaja sobre sus perseguidores y rápidamente confirmó su intención de defender el liderato. Con un juego sólido de tee a green y una destacada efectividad en los greens, resistió la presión de varios contendientes mexicanos.

Ganar el Tour Championship tiene un significado especial porque aquí están los mejores jugadores de toda la temporada. Fue una semana muy exigente, pero afortunadamente pude mantenerme enfocado hasta el último hoyo, comentó Torres tras recibir el trofeo. Sabía que detrás de mí venían jugadores con muchísima experiencia y que cualquier error podía cambiarlo todo. La clave fue mantener la paciencia y confiar en el trabajo que he realizado durante toda la temporada.

La segunda posición correspondió al mexicano Alejandro Alonso, quien firmó una destacada ronda final de 65 golpes para terminar con un acumulado de 267 impactos, 13 bajo par, logrando así uno de los mejores resultados de su carrera dentro de la Gira Profesional Mexicana. El campeón del Bajío Open concluyó en la tercera posición con 268 golpes, 12 bajo par, cerrando una temporada en la que consiguió su primera victoria profesional y se consolidó como uno de los jugadores más consistentes del circuito.

Terminar entre los primeros lugares del Tour Championship es algo que me deja muy satisfecho. Ha sido una temporada increíble para mí. Conseguí mi primer triunfo en la Gira y ahora cierro con otro resultado importante, expresó Alonso. Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo durante la ceremonia de premiación cuando el guanajuatense Carlos Ortiz recibió el premio que distingue al golfista más destacado y consistente de toda la campaña.

Ortiz, máximo ganador en la historia de la GPM, concluyó empatado en la cuarta posición con 269 golpes, 11 bajo par, resultado que le permitió asegurar una temporada sobresaliente marcada por victorias, actuaciones destacadas y la reciente confirmación de participación en torneos del PGA Tour Américas. Ser nombrado Jugador del Año es un honor enorme porque representa el trabajo realizado durante toda la temporada.

Siempre es especial competir en la Gira Profesional Mexicana y recibir este reconocimiento significa muchísimo para mí, expresó Ortiz. La calidad de jugadores que tenemos actualmente es impresionante. Cada torneo es más competitivo y eso ayuda a elevar el nivel de todos. Estoy orgulloso de formar parte de esta gira y de poder seguir compitiendo al más alto nivel, añadió.

Compartiendo la cuarta posición con Ortiz finalizó el guatemalteco José Toledo, quien entregó una sólida ronda final de 65 golpes para cerrar con 269 impactos, 11 bajo par. Entre los aspectos más destacados del campeonato también sobresalió la actuación del mexicano Frank Cabeza, quien fue reconocido como el mejor amateur de la temporada, terminando con un acumulado de 293 golpes, cinco sobre par, demostrando durante toda la campaña que posee el talento y la capacidad para competir frente a algunos de los mejores profesionales de Latinoamérica.

La definición del Tour Championship puso el broche de oro a una temporada sumamente exitosa para la Gira Profesional Mexicana, en la que se coronaron campeones jugadores de México, Venezuela y otros países de la región, consolidando el carácter internacional del circuito y su importancia como plataforma de desarrollo para el golf profesional. Ventanas de San Miguel volvió a mostrarse como una sede de primer nivel.

El diseño estratégico de Nick Faldo, las excelentes condiciones del campo y el entorno incomparable de San Miguel de Allende fueron el escenario ideal para cerrar una campaña que reunió a los mejores exponentes del golf profesional en la región





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