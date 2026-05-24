María Eugenia Campos Galván cuestiona si el gobernador con licencia de Sinaloa ya fue citado a declarar en caso de laboratorio de drogas

La gobernadora de Chihuahua cuestiona si el gobernador con licencia de Sinaloa ya fue citado a declarar ante la justicia mexicana, en el caso de la intervención de agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas.

Cuestionó si el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por las autoridades de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, ya fue citado a declarar ante la justicia mexicanaMaru Campos, gobernadora de ChihuahuaLa gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la intervención de agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas, en el municipio de Morelos.

Agentes del Ministerio Público de la FGR del Equipo de Investigación y Litigación FEILC-II acudieron con la titular del ejecutivo de ese estado para entregarle el oficio que la requiere el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas. Con ánimo, Campos Galván recibió el requerimiento, sin embargo, cuestionó si el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por las autoridades de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, ya fue citado a declarar ante la justicia mexicana.

"Está dirigido a una servidora, aquí estoy, por su puesto dando la cara y recibiéndolo, qué casualidad pero qué feliz casualidad. Lo único que lamento y con todo respeto, que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y dañar a los chihuahuenses", dijo la gobernadora. También, ella y su equipo jurídico cuestionarios la emisión del citatorio, aún cuando cuenta con fueron constitucional.

¿Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ni a ningún otro gobernador de este país? Ahí estaré porque siempre he dado la cara", finalized María Eugenia Campos mientas su consejero jurídico sellaba de recibido el documento. La FGR aclaró que la gobernadora fue citada en calidad de testigo, así como el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Por las investigaciones del caso, en días recientes la FGR informó que se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación de un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, Chihuahua. Además, la institución se mantiene en la identificación de posibles empresas proveedoras de este centro clandestino de procesamiento de drogas.

También, la FGR ha citado 50 personas a entrevista que participaron en el operativo para desmantelar un laboratorio. En dicho operativo participaron agentes de la Policía de Chihuahua, sin embargo, después se confirmó la presencia de tres elementos de seguridad estadounidenses que fallecieron en un accidente automovilístico





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