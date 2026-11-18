María Martínez Mejiá, de 9 años, cursa Historia en la Universidad América Latina de Querétaro. Su meta es viajar a Viena para recibir un premio y financiar su investigación sobre Maximiliano de Habsburgo.

María Martínez Mejiá, una niña de apenas nueve años de edad, ha logrado un hito académico excepcional al cursar la licenciatura en historia en la Universidad América Latina de Querétaro. Mientras otros niños de su edad están iniciando sus años de primaria, ella ya avanza en estudios de nivel superior gracias a una curiosidad intelectual temprana que se manifestó cuando aprendió a leer a los tres años. Su desarrollo intelectual acelerado la ha convertido en una joven estudiosa con proyección internacional y sueños definidos.

La trayectoria académica de María inició de manera autodidacta en el hogar. Su madre registró el momento en que comenzó a leer durante el desayuno, partiendo del contenido nutrimental de una lata de leche para pasar rápidamente a cuentos y libros gigantes. Esta autodidaxia permitió que avanzara en los grados de educación básica sin interrupciones significativas, a pesar de la pandemia de covid 19, la cual impidió que cursara de manera presencial el kínder y el preescolar.

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Metas académicas y premios internacionales

María Martínez Mejiá ha participado en decenas de conferencias, acumulando experiencia en el ámbito del debate y la presentación de trabajos de investigación. Su dedicación académica la llevó a posicionarse como finalista de los american leaders awards, una ceremonia que se encuentra prevista para celebrarse en Viena, Austria. Este reconocimiento refleja el alto nivel de su desempeño estudiantil y su capacidad para competir en foros que van más allá del entorno escolar tradicional.

El viaje a Viena no representa únicamente la asistencia a un evento ceremonial, sino que tiene dos propósitos claros para la joven. El primero es recibir el galardón, un honor profundo para su trayectoria. El segundo propósito, y el más sustantivo académicamente, es profundizar acerca de su investigación sobre maximiliano de habsburgo. Este viaje le permitirá añadir información valiosa sobre el segundo imperio mexicano, enriqueciendo sus conocimientos históricos con fuentes primarias o contextos globales.

Barreras financieras para el viaje a Austria

La familia de María Martínez Mejiá enfrenta actualmente un reto considerable: conseguir los recursos económicos necesarios para hacer posible el viaje a Austria. La necesidad de fondos es inmediata, ya que los costos de transporte, alojamiento y la participación en el evento requieren una inversión significativa que la familia aún está buscando cubrir. La búsqueda de apoyo financiero se ha convertido en una prioridad para que la niña pueda cumplir con sus objetivos académicos.

María y su familia han expresado su disposición para trabajar con cualquier persona o entidad que tenga una voluntad inquebrantable para apoyar la educación de esta joven prodigio. La búsqueda de recursos es activa y se dirige a posibles patrocinadores o benefactores que entiendan el valor de apoyar a estudiantes excepcionales que demuestran un compromiso total con el aprendizaje y la investigación histórica.