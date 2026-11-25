Miss México María Vargas no alcanzó el Top 12 en Miss Universo 2026. Descubre su lugar 17 en la semifinal y los detalles de la coronación en Puerto Rico.

La participación de María Vargas en Miss Universo 2026 generó gran emoción entre los seguidores del certamen, en especial porque México buscaba conseguir un histórico bicampeonato tras la corona que obtuvo Fátima Bosch en 2025. Sin embargo, la representante jalisciense no logró avanzar a las últimas rondas de la competencia que se celebró el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

María Vargas quedó fuera de la final tras no ingresar al Top 12, una clasificación que definió el rumbo de las participantes restantes en la gala celebrada en la capital puertorriqueña. Aunque México esperaba renovar su título, la modelo representó al estado de Jalisco en un evento donde la competencia fue feroz y la eliminación ocurrió antes de la ronda decisiva.

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Detalles Elimina María Vargas Miss Universo

María Vargas consiguió estar entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026 al alcanzar la posición número 17 durante la selección del Top 30, pero quedó eliminada de la competencia tras anunciarse el Top 12, al terminar la ronda de traje de baño. Este corte intermedio separó a las candidatas que continuarían hacia las instancias finales de la noche, poniendo fin a la aspiración de Vargas de pelear por la banda.

La eliminatoria occurred durante una etapa crucial del certamen donde la presentación visual y la seguridad en el escenario son determinantes para los jueces. Vargas mostró una presencia sólida hasta ese momento, pero la selección del grupo reducido dejó fuera a varias participantes destacadas, incluyendo a la mexicana, quienes no lograron mantener su posición en las votaciones subsiguientes.

Reacciones Críticas Elogios Participantes

Pese a su eliminación, la modelo mexicana recibió elogios por su seguridad en el escenario, su presencia escénica y su desempeño tanto en la gala final como en las competencias preliminares. También destacó con el traje típico Imperio Rosa o Cosmos Wixárika, una creación inspirada en el flamenco rosa del caribe mexicano que buscaba fusionar la tradición con la modernidad del evento internacional.

No obstante, en redes sociales surgieron críticas sobre algunos aspectos de la participación de María Vargas en Miss Universo 2026, donde usuarios señalaron que su pasarela en traje de baño tuvo menos impacto que la de otras concursantes. Los comentarios cuestionaron detalles como la postura, el movimiento de los brazos y su conexión con las cámaras, aspectos técnicos que suelen definir la percepción del jurado en las competencias de belleza.

Un elemento que llamó la atención fue que, durante parte del desfile, la banda de México apareciera volteada, lo cual generó discusión adicional entre los espectadores. Esta anomalía en la producción musical o la dirección de escena se sumó a las observaciones técnicas sobre la presentación personal de la representante.

Resultados Finales Top 12 Miss Universo

Las concursantes que se disputaron la corona tras una ronda de preguntas y respuestas frente al jurado de Miss Universo 2026 fueron Jennifer Barreto de Puerto Rico, quien se coronó ganadora del certamen en su territorio natal. La victoria de Barreto cierra el ciclo de un evento marcado por la alta competitividad y la presencia de delegadas de diversas nacionalidades en la etapa final.

El resto del Top 4 estuvo compuesto por Melissa Núñez de República Dominicana como primera finalista, Clara Vegas de Venezuela como segunda finalista, y Bea Millan-Windorski de Filipinas, quien quedó como tercera finalista. Georgia Waddington de Nueva Zelanda completó este grupo de selectas candidatas, cerrando el Top 4 tras la última ronda de interrogantes ante el jurado.

El resultado confirma que México no logró el bicampeonato histórico que se esperaba tras la victoria de Fátima Bosch en 2025. La delegación mexicana deberá analizar los criterios de selección y las presentaciones para futuras ediciones, mientras la comunidad de belleza global celebra el nuevo reinado en San Juan.