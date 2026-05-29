Mara Escalante anuncia la morte de Rafael Campos, escritor de 'María de todos los Ángeles'

La comediante Mara Escalante comunicó en redes el fallecimiento de Rafael Campos, clave en la serie 'María de todos los Ángeles' como escritor y amigo. Campos también trabajó en 'Muero por Marilú' y creó contenido humorístico para audiencias globales. En su mensaje, Escalante lo recordó como un gran maestro y consejero. La noticia coincides con la muerte del actor Pierre Deny, de 'Emily en París', por la misma enfermedad que Eric Dane.

La comediante Mara Escalante anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de Rafael Campos , un importante miembro de la familia de la producción televisiva 'María de todos los Ángeles'.

Campos, reconocido por su labor como escritor en la serie, dejó una huella significativa en el equipo y en la vida de Escalante, quien dedicó un emotivo mensaje de despedida. La actriz expresó su dolor y agradecimiento por los momentos compartidos, destacando su amistad, su papel como consejero y maestro, no solo en la escritura de letras sino también en la vida personal. Campos también colaboró en otros proyectos como 'Muero por Marilú' y cápsulas de humor para mercados internacionales.

La noticia generó una ola de apoyo y condolencias por parte de colegas y amigos en redes sociales. Paralelamente, se informó el fallecimiento del actor Pierre Deny, conocido por su participación en 'Emily en París', a los 69 años, debido a la misma enfermedad que afectó al actor Eric Dane





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