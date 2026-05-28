Mara Escalante Reactiona a la Muerte de Rafa Campos, Colaborador en "María de Todos los Ángeles" y "Muero por Marilú"

La actriz y comediante Mara Escalante ha informado la muerte del escritor, cantautor y promotor cultural, Rafa Campos, quien colaboró en distintos proyectos de Televisa, incluyendo la serie "María de Todos los Ángeles". Escalante ha dedicado un desgarrador mensaje en su cuenta en Instagram para darle el último adiós a su amigo.

La mañana de este viernes 28 de mayo la actriz y comediante, Mara Escalante , registró actividad en su cuenta en Instagram para informar la muerte del escritor, Rafa Campos , quien colaboró en distintos proyectos de Televisa , incluyendo la serie"María de Todos los Ángeles".

Ante sus más de 240 mil seguidores en esa red social, la protagonista de "María de Todos los Ángeles", "Nosotros los guapos", "Muero por Marilú" y "Diseñador de ambos sexos" subió un desgarrador mensaje para darle el último adiós al escritor, Rafa Campos. Mara Escalante de luto La tarde de ayer, miércoles 27 de mayo, se confirmó la muerte del escritor, cantautor y promotor cultural, Rafa Campos, quien tenía una gran amistad con la estrella de televisión, Mara Escalante.

La actriz le dedicó un desgarrador mensaje en su cuenta en Instagram. En la red social, la estrella de Televisa expresó su tristeza por la muerte de Rafa Campos, pero le agradeció por todo lo que compartieron. Mara Escalante recordó la aportación que hizo Rafa Campos en programas de Televisa como"María de Todos los Ángeles", "Muero por Marilú" y "Hazme reír".

La comediante de 58 años detalló que Rafa Campos también colaboró en las cápsulas de humor para la cobertura de Televisa Deportes en distintos eventos internacionales.

"Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokio. etc, etc; etc. Gracias por el equipo que formaste", escribió.

En otra pate del texto, Mara Escalante reconoció la trayectoria como cantautor de Rafa Campos y la gran amistad que lograron construir a lo largo de los años. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del reconocido promotor cultural





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