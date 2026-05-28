Mara Escalante rinde homenaje a Rafa Campos, escritor y cantautor que falleció el miércoles 27 de mayo

La actriz Mara Escalante recordó a su amigo y colaborador Rafa Campos, quien falleció el miércoles 27 de mayo. El escritor y cantautor colaboró en distintos proyectos televisivos, incluyendo la serie 'María de Todos los Ángeles', protagonizada por Mara Escalante.

La actriz Mara Escalante recordó a su amigo y colaborador Rafa Campos , quien falleció el miércoles 27 de mayo. El escritor y cantautor colaboró en distintos proyectos televisivos, incluyendo la serie 'María de Todos los Ángeles', protagonizada por Mara Escalante .

La actriz compartió un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram para darle el último adiós a su amigo y colega. Rafa Campos también participó en coberturas internacionales de Televisa Deportes y colaboró en programas como 'Muero por Marilú' y 'Hazme reír'. La actriz recordó que el escritor aportó mucho a la comedia en México y que fue un gran equipo. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

La Secretaría de Cultura del estado de Veracruz confirmó su muerte el miércoles 27 de mayo





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mara Escalante Rafa Campos María De Todos Los Ángeles Muero Por Marilú Hazme Reír

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hospital General de Felipe Carrillo Puerto estará listo antes de fin de año: Mara LezamaEl hospital contará con 60 camas, 23 consultorios, tres más de los contemplados inicialmente, así como tecnología médica especializada, incluyendo servicios como parto tradicional e intercultural, tomógrafo y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Read more »

Mara Wilson, protagonista de 'Matilda', descarta su regreso a Hollywood: 'no quiero encajar en el molde'La actriz se alejó de la pantalla en el 2000 y ahora tiene una carrera como narradora de audiolibros

Read more »

Mara Escalante Reactiona a la Muerte de Rafa Campos, Colaborador en "María de Todos los Ángeles" y "Muero por Marilú"La actriz y comediante Mara Escalante ha informado la muerte del escritor, cantautor y promotor cultural, Rafa Campos, quien colaboró en distintos proyectos de Televisa, incluyendo la serie "María de Todos los Ángeles". Escalante ha dedicado un desgarrador mensaje en su cuenta en Instagram para darle el último adiós a su amigo.

Read more »

Mara Lezama llama a prevenir golpes de calor y confirma vigencia del subsidio eléctrico de veranoDescubre las noticias más importantes de los estados de México en Crónica. Entérate de los eventos más recientes y de última hora. Información precisa y actualizad de cada entidad del país.

Read more »