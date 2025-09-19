Maratón de León: Un Legado Deportivo con Historia Internacional

El Maratón de León celebra casi cuatro décadas de historia, consolidándose como un evento deportivo de renombre nacional e internacional, con figuras locales y atletas de élite que han dejado su huella en la ciudad de León, Guanajuato.

León, Gto. La ciudad de León se inscribe como un capítulo fundamental en la historia deportiva nacional. Ostenta el maratón certificado con mayor antigüedad a nivel país, un evento que ha visto desfilar a figuras locales y atletas de renombre internacional. Esta competición no solo proyecta al municipio y al estado de Guanajuato como epicentro del deporte, sino que también ha sido el escenario donde corredores leoneses han forjado su leyenda.

Un claro ejemplo es Flora Moreno, quien conquistó el triunfo en dos ocasiones, y el guanajuatense Hilario Álvarez, con tres victorias en su haber. El Maratón de León, un evento con casi cuatro décadas de historia deportiva internacional, es mucho más que una simple carrera; es un símbolo de perseverancia y pasión deportiva. \El puntapié inicial de esta epopeya deportiva se dio el 14 de septiembre de 1980. La pista atlética de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, en León, fue el punto de partida oficial del primer maratón organizado en México. Aquel día, Hilario Álvarez, oriundo de Guanajuato, se consagró como el primer campeón, superando a 586 corredores. Su éxito fue tal que repitió la hazaña al ganar las tres primeras ediciones consecutivas, marcando un hito en la historia del maratón. A partir de 2002, el Maratón de León ha sido testigo de la hegemonía africana, con corredores kenianos liderando la competencia. Figuras como Simon Sawe, bicampeón en 2002 y 2004, Hilary Kimaiyo, poseedor del récord vigente, y Nkaya Peter, han acumulado 15 victorias para África a lo largo de la historia del evento. No obstante, los atletas guanajuatenses también han dejado una huella imborrable. Además de Hilario Álvarez, destacan los triunfos de Noé Moreno (1992 y 1998), Andrés Torres (1985 y 1987), Ignacio Carretero (1999 y 2001), Daniel Vargas (2010), el silaoense Fernando Cervantes (2019) y el más reciente ganador, Rubén Chávez, en 2024, demostrando el arraigo y la tradición del atletismo en la región.\En la rama femenil, la historia del Maratón de León también tiene sus heroínas. Gloria Alonso, corredora leonesa, inscribió su nombre con letras doradas al ganar la primera edición el 14 de septiembre de 1980. A lo largo de las décadas, otras atletas como Elena Reyna, tricampeona en los años noventa, y Flora Moreno, ganadora en 1983 y 1993, han dejado su huella. Sin embargo, el reinado absoluto pertenece a la africana Caroline Kiptoo, quien ha cruzado la meta en primer lugar en cinco ocasiones. El Maratón de León trasciende la competición atlética; es un legado deportivo que refleja la pasión, la constancia y el orgullo de una ciudad que respira atletismo. Este evento no solo impulsa el deporte en la región, sino que también fomenta la participación y el espíritu de superación entre los ciudadanos, consolidando a León como un referente en el mundo del atletismo





