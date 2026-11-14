Marbella Castillo denuncia afiliación irregular al partido AGVER

Marbella Castillo Hernández solicita al INE investigar su afiliación no consentida al partido Alianza Generacional por Veracruz (AGVER) que impide su participación.

Marbella Castillo Hernández, ciudadana originaria de Cosoleacaque, ha presentado una denuncia formal ante las autoridades electorales tras descubrir que fue inscrita como militante de un partido político sin su autorización. Esta situación le impide participar en el proceso de selección para convertirse en supervisora o capacitadora electoral, derechos que corresponden a los ciudadanos ajenos a la afiliación partidista.

El obstáculo para la convocatoria INE 2026

La aspirante inició el procedimiento en línea para postularse como Supervisora Electoral o Capacitadora-Asistente Electoral para el ciclo comicial 2026-2027, conforme a la convocatoria vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, una vez que verificaron la documentación presentada, el miércoles 11 de noviembre del año en curso, el organismo notificó que ella no podía inscribirse como candidata al proceso.

Also read Diputado de MORENA rechaza intermediar entre empresario y presidenta del OPLE en Veracruz

El motivo de la exclusión se debe a que, al momento del registro, los sistemas del INE arrojaron que Marbella Castillo Hernández figuraba como miembro activo de un partido político. Este estado la inhabilita automáticamente para ocupar los cargos de vigilancia y formación electoral, los cuales requieren una estricta imparcialidad y autonomía respecto a las agrupaciones políticas.

Detalles del registro irregular al partido AGVER

La documentación oficial emitida por la Junta Distrital Ejecutiva número 03 del INE, con sede en Cosoleacaque, especifica que el 10 de noviembre de 2026, a las 22:18 horas, se llevó a cabo una compulsa de su clave de elector contra las bases de datos de los partidos. El resultado mostró que su clave estaba registrada en el partido Alianza Generacional por Veracruz (AGVER), con una fecha de afiliación que data del 20 de septiembre de 2025.

Dicha organización política estatal, descrita como de reciente creación, está dirigida por el diputado local Héctor Yunes Landa. Marbella Castillo ha afirmado en sus escritos que desconocía por completo la existencia de este partido y que nunca manifestó su voluntad o consentimiento para ser afiliada a ninguna formación política, lo que sugiere un uso indebido de sus datos personales.

Solicitud de investigación y sanciones inmediatas

Ante estos hechos, la ciudadana Castillo presentó un escrito de queja formal el viernes anterior, detallando que la inscripción se realizó sin su conocimiento ni participación. En su documento, solicita que se realice una investigación exhaustiva sobre la conducta de la organización política y se esclarezca cómo se obtuvo y utilizó su información para el registro.

Además de pedir la aclaración de su situación electoral, Marbella Castillo insta a que se impongan las sanciones administrativas o legales que correspondan a derecho si se acreditan las responsabilidades. El objetivo es no solo recuperar su elegibilidad para el proceso de 2026-2027, sino también garantizar que su integridad y datos personales sean protegidos contra registros fraudulentos.