Marcela Ternavasio publica un nuevo estudio sobre Juan Manuel de Rosas

La historiadora argentina Marcela Ternavasio analiza en su nuevo libro la figura polarizadora de Juan Manuel de Rosas, explorando su construcción del poder, su imagen de Cincinato y su legado en la primera república argentina.

La historiadora argentina Marcela Ternavasio , reconocida por sus estudios sobre la revolución de independencia en el Río de la Plata y los dilemas políticos del siglo XIX, ha lanzado un nuevo libro titulado 'Juan Manuel de Rosas.

Retrato de un líder polarizador en los orígenes de la república', editado por Siglo XXI en Buenos Aires. Esta obra va más allá de una simple biografía: ofrece un análisis profundo de cómo Rosas construyó su poder, su imagen pública y su legado en la Argentina poscolonial.

Ternavasio examina la figura del caudillo bonaerense no solo como un actor político, sino como un símbolo de las tensiones entre el republicanismo, el caudillismo y las aspiraciones de orden en una república emergente. El libro se inscribe en una tradición historiográfica que incluye a autores como Raúl Fradkin, Jorge Gelman, Roy Hora, Andrea Reguera y Jorge Myers, cuyas contribuciones la autora retoma y amplía.

Ternavasio explora cómo Rosas renunció a cargos formales para fortalecer su autoridad, presentándose como un hombre de campo o estanciero, mientras controlaba la Confederación desde Buenos Aires. Esta estrategia de poder, que evoca al romano Cincinato, fue también utilizada por otros líderes latinoamericanos como Antonio López de Santa Anna, a quien Madame Calderón de la Barca llamó 'el Cincinato de México' en su libro 'La vida en México' (1843).

La imagen de humildad y servicio desinteresado ocultaba una triple conquista: la de los pueblos indígenas del 'Desierto' argentino, la de la opinión pública y la de la sociabilidad cotidiana. Rosas, autodenominado 'Restaurador de las Leyes', creó una red de leales dentro y fuera del país que apuntaló su rol de líder indispensable.

La obra de Ternavasio tiene una estructura circular que comienza y termina con el Rosas exiliado en Southampton, anciano y derrotado, pero aún aferrado a su identidad de granjero humilde y reivindicando su mandato. En su testamento, solo pide que sus restos sean repatriados cuando en su patria 'se le reconozca', una solicitud que hasta hoy no se ha cumplido.

Este libro no solo es un retrato de Rosas, sino un análisis de los mecanismos de poder, la construcción de legitimidad y las paradojas del republicanismo en el siglo XIX. La autora destaca cómo la polarización en torno a Rosas refleja las profundas divisiones de la sociedad argentina de la época y cómo su figura sigue siendo un tema de debate historiográfico y político.

Con una prosa clara y rigurosa, Ternavasio ofrece una visión matizada que invita a repensar la historia argentina y sus héroes y villanos. El libro es esencial para entender no solo a Rosas, sino los orígenes del Estado y la nación en Argentina, y las complejidades de la transición del orden colonial al republicano.

Además, la obra se enmarca en un contexto latinoamericano más amplio, comparando las estrategias de poder en la región y mostrando cómo los caudillos del siglo XIX moldearon las repúblicas emergentes. Ternavasio logra así un estudio que trasciende la biografía para convertirse en una reflexión sobre el poder, la identidad y la memoria histórica





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