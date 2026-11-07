Marcelo Ebrard impulsa producción nacional de insumos farmacéuticos y petroquímicos en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la meta de quadruplicar la producción nacional de insumos estratégicos en cinco años, respaldado por inversiones clave en el Distrito Tlalpan.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno federal buscará incrementar hasta cuatro veces su producción de insumos farmacéuticos y petroquímicos estratégicos durante los próximos cinco años. Esta medida tiene como objetivo primordial reducir la dependencia actual de proveedores extranjeros y fortalecer la capacidad industrial y tecnológica nacional. La iniciativa busca asegurar el suministro de materias primas esenciales para la elaboración de medicamentos y otros productos industriales.

Meta de producción nacional de insumos estratégicos

Marcelo Ebrard afirmó directamente que la meta es producir en México tres o cuatro veces más de lo que se está produciendo hoy en estos sectores clave. Para alcanzar este ambicioso objetivo, será necesaria una coordinación estrecha entre el Gobierno federal y las industrias petroquímica y farmacéutica del país. Estos sectores, junto con el de dispositivos médicos, están llamados a convertirse en motores del crecimiento económico y la innovación tecnológica en México.

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Inversiones en el Distrito Tlalpan y Avant Santé

El anuncio se realizó durante la presentación del proyecto Distrito Tlalpan en la Ciudad de México, una iniciativa impulsada por el Gobierno capitalino y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El proyecto contempla inversiones totales por 245 millones de dólares, diseñadas para conectar hospitales, universidades, centros de investigación y empresas del sector salud. De este monto total, 225 millones de dólares serán destinados exclusivamente a la expansión de la empresa mexicana Avant Santé.

Los restantes 20 millones de dólares se asignarán a la creación de un centro de medicina predictiva por parte del Tecnológico de Monterrey. La inversión en Avant Santé se desarrollará en diferentes etapas, comenzando con 50 millones de dólares en la primera fase. Una segunda fase contemplará 75 millones de dólares, mientras que otros 100 millones estarán vinculados con empresas emergentes en etapas iniciales. La compañía instalará un centro de innovación y aceleración clínica junto con una unidad de suministros.

Desarrollo de medicina predictiva y genómica

El centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey, con una inversión de 20 millones de dólares, estará enfocado en el desarrollo de indicadores biológicos para detectar oportunamente enfermedades como el cáncer de próstata y pulmón. Además, contempla investigaciones relacionadas con enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas, mediante la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este esfuerzo busca mejorar los diagnósticos y desarrollar tratamientos innovadores.

La segunda etapa de la infraestructura de Avant Santé incorporará servicios de diagnóstico molecular, genómica y análisis de muestras. Se integrarán aproximadamente seis empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de formulaciones, además de una unidad de fabricación de insumos para ensayos clínicos. El objetivo es sustituir gradualmente compras internacionales de equipos de laboratorio y fortalecer la disponibilidad local de insumos para la investigación médica.

Impacto económico estimado hasta 2030

Marcelo Ebrard estimó que el proyecto Distrito Tlalpan podría generar un impacto económico de al menos 30 mil millones de pesos entre 2027 y 2030. Esta proyección considera las inversiones anunciadas y otros proyectos programados para desarrollarse en la zona, aprovechando la concentración de aproximadamente 25 mil profesionales médicos en el área. La iniciativa forma parte del Plan México, que busca atraer inversiones y aumentar las capacidades científicas del país.

Entre las metas del Plan México se encuentra elevar la investigación clínica hasta alcanzar un valor de dos mil millones de dólares anuales. El gobierno federal busca posicionar a México como un centro de investigación y desarrollo médico, reduciendo la vulnerabilidad ante importaciones estratégicas. Se espera que la infraestructura hospitalaria y la inversión privada generen nuevos empleos especializados y oportunidades de negocio para empresas nacionales e internacionales.