Marcelo Ebrard Lidera Misión Empresarial Estratégica en Canadá para Impulsar el T-MEC y la Inversión

El secretario de Economía de México encabeza una delegación sin precedentes en Canadá para fortalecer vínculos comerciales, apoyar a las PyMEs y coordinar la revisión del T-MEC frente a los retos arancelarios de Estados Unidos.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard , ha iniciado una visita oficial de suma relevancia al aterrizar en territorio canadiense este miércoles. Esta gira no es una visita diplomática ordinaria, sino que representa el liderazgo de una delegación empresarial de dimensiones sin precedentes en la historia reciente de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El objetivo primordial de este despliegue es doble y profundamente estratégico para la administración actual. Por un lado, se busca fortalecer los lazos de inversión extranjera directa mediante una misión comercial masiva que permita a las empresas mexicanas insertarse con mayor fuerza en el mercado canadiense.

Por otro lado, la visita sirve como un espacio crítico de coordinación y preparación para la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC, la cual está programada para llevarse a cabo durante el presente año. Esta revisión es fundamental para garantizar que las reglas del juego sigan siendo justas y beneficiosas para los tres socios norteamericanos en un entorno global cambiante.

La comitiva que acompaña a Ebrard es diversa y abarca sectores vitales para el crecimiento económico sostenible de México. Entre las industrias más destacadas que forman parte de esta misión se encuentran la agroindustria, que busca diversificar los productos alimenticios exportados; la manufactura avanzada, que sigue siendo la columna vertebral de las exportaciones mexicanas; la industria farmacéutica, esencial para la seguridad sanitaria regional; la electromovilidad, un sector en auge debido a la transición energética global; y las industrias creativas, que representan la vanguardia del valor agregado cultural y tecnológico.

El secretario ha enfatizado que esta visita de trabajo es inédita porque no solo se enfoca en las grandes corporaciones, sino que pone un énfasis especial en abrir puertas para las pequeñas y medianas empresas. La intención es democratizar el acceso al comercio exterior, permitiendo que las PyMEs mexicanas encuentren nuevos nichos de mercado en Canadá, reduciendo así la dependencia excesiva de un solo socio comercial y diversificando la cartera de exportaciones nacionales para hacerla más resiliente.

Un punto neurálgico de la agenda es el encuentro programado con Dominic LeBlanc, el ministro de Comercio de Canadá y principal negociador canadiense para el T-MEC. Este almuerzo de trabajo con directivos de consorcios globales y el ministro LeBlanc ocurre en un momento de alta tensión geopolítica.

El escenario internacional se encuentra marcado por la incertidumbre derivada de las políticas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas amenazas de imponer gravámenes a las importaciones han puesto en alerta a los mercados globales. En este contexto, la alineación entre México y Canadá es vital. El T-MEC no es solo un acuerdo comercial; es una estructura que representa aproximadamente el treinta por ciento de la economía mundial, lo que le otorga un peso sistémico inmenso.

Las negociaciones para revisar este tratado, que surgió para sustituir al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya habían comenzado el pasado marzo en Washington, pero la coordinación bilateral con Canadá es el pilar que permitirá a México negociar desde una posición de mayor fuerza y coherencia. Para asegurar que cada detalle técnico y diplomático sea atendido, Ebrard viaja acompañado de figuras clave como Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá.

La presencia de estos funcionarios subraya la importancia de la misión, combinando la visión política del secretario con la pericia técnica del subsecretario y el conocimiento local del embajador. Con esta gira, el gobierno de México busca acelerar su posicionamiento estratégico en el escenario norteamericano, consolidando una relación de confianza y cooperación mutua con Canadá.

Ante los retos comerciales actuales y la volatilidad de las políticas externas, México apuesta por la integración regional y el fortalecimiento de sus alianzas para asegurar que el flujo de inversiones no se detenga y que el comercio exterior siga siendo el motor principal del desarrollo económico del país. La meta final es transformar los desafíos arancelarios en oportunidades de crecimiento, aprovechando la complementariedad económica entre las naciones del norte del continente





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