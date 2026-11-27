Colectivo y activistas marcharán este viernes 27 de noviembre en la UNAM contra la cafetería en REPSA. Reclaman transparencia animal y protección ecológica.

El viernes 27 de noviembre, el colectivo La Otra REPSA organizará una movilización en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) para protestar contra la construcción de una cafetería en la Reserva Ecológica Pedregal de San Ángel. El punto de encuentro para iniciar la marcha está establecido en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), ubicada dentro del campus de Ciudad Universitaria. La actividad se llevará a cabo entre las 15:00 y las 17:00 horas, convocando a diversas organizaciones y figuras públicas a sumarse al rechazo.

Exigencias del colectivo La Otra REPSA

La organización ambiental, liderada por las activistas Surya e Ileana, ha planteado como objetivo central detener la infraestructura comercial propuesta. La marcha busca visibilizar la amenaza directa que representa la obra sobre uno de los últimos ecosistemas de pedregal en la Ciudad de México. Las participantes afirman que la construcción afectará de manera irreversible la biodiversidad de la zona protegida, por lo que su presencia es fundamental para preservar el hábitat.

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Además de la contención de la obra, el grupo ha exigido a las autoridades universitarias una rendición de cuentas total sobre la gestión de la vida animal en sus instalaciones. Solicitan la publicación de informes oficiales y la instalación de monitores que garanticen la transparencia respecto al manejo y cuidado de los ejemplares. Esta demanda surge como respuesta a preocupaciones sobre el tratamiento ético de los seres vivos en el ámbito académico.

Los organizadores cuestionan específicamente los protocolos actuales para la rehabilitación, el tratamiento o la eutanasia de los animales. Existe una preocupación particular sobre la autorización y el uso del fármaco T61 en estos procedimientos. La movilización se enmarca bajo la consigna "Salvemos la REPSA: Más protección y menos destrucción", buscando presión sostenida para que las autoridades replanteen sus políticas de manejo biológico.

Participación de influencers y medios

La iniciativa cuenta con el apoyo significativo de medios de comunicación y creadores de contenido para ampliar su alcance. Entre los invitados especiales se encuentra Valentina de 12 años, comunicadora y creadora del canal "El espacio de Valentina conversando con Expertos". La joven divulgadora mexicana participará en la jornada para dar visibilidad a las causas ambientales y éticas que defiende el movimiento.

Durante y previo al inicio de la caminata, las activistas Surya e Ileana sostendrán conversaciones directas con los medios presentes. Estas entrevistas tienen como fin detallar la gravedad de la situación y articular los argumentos centrales de la protesta. La participación de figuras públicas busca integrar los temas de defensa ambiental y ética animal en la agenda pública nacional.

Conflictos y plan de inversión en la reserva

Según los datos presentados por el colectivo ecológico, la UNAM planea invertir una cantidad superior a los 13 millones de pesos para desarrollar la infraestructura. El proyecto consiste en edificar una cafetería situada en el área estratégica entre la ENAC, la Filmoteca y TV UNAM. Los activistas sostienen que esta ubicación es crítica para la salud del ecosistema restante en la ciudad.

Para fortalecer su mensaje y recursos, La Otra REPSA ha colaborado con la marca mexicana Chispa Kartoffel en la organización del evento. Esta alianza permite reforzar la convocatoria y asegurar que la protesta no pase desapercibida por la opinión pública. La marcha representa una respuesta directa a lo que el grupo considera una violación a los principios de conservación ecológica de la universidad.

El conflicto destaca la tensión entre el desarrollo urbano y la preservación de espacios naturales protegidos dentro de instituciones educativas. La movilización del 27 de noviembre servirá como un punto de inflexión para medir el apoyo social a la causa. Los organizadores mantienen que la protección de la Reserva Ecológica Pedregal de San Ángel es una prioridad insoslayable para las futuras generaciones.