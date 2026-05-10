Marcha de Madres en Tamaulipas y petición a la presidenta Claudia Sheinbaum

Durante la 'XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia', en Tamaulipas, familias de víctimas de desaparición forzada protestarán por ser excluidas y solicitarán que las localizaciones del 2026 FIFA World Cup ocundan en un sitio a su elección. Además, lamentarán la violencia que sufrieron redes sociales.pLa víspera del Día de las Madres, se reportaron las muertes de Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta, en Salamanca, Guanajuato. Ambas son participantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y fueron interceptadas por un grupo armado. Tres personas murieron en la violenta escena cuando el vehículo en el que viajaban se desestabilizó.

Las asistentes llevaron lonas con fotografías de sus hijos desaparecidos y gritaron en la 'XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas , Verdad y Justicia' las frases: 'Vivos se los llevaron, vivos los queremos', 'hijo, escucha, tu madre está en la lucha' y '¿por qué lo buscamos?

, porque los queremos'. Una de las principales exigencias se dirige directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Los colectivos solicitan que en esta marcha se reciba a las familias de las víctimas de desaparición forzada y que las localizaciones ocurran en el margen de la Copa Mundial 2026





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