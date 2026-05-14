Marcha de transportistas en la CDMX: fecha y hora de inicio, ruta y motivos de protesta

The text explains the march scheduled for Wednesday 20th May 2020 at 9:00 a.m. in Mexico City. The highway traffic police (ANTAC) is expected to mobilize a large number of people for the protest, which could lead to traffic congestion.

Marcha de transportistas en la CDMX : ¿Cuándo y a qué hora inicia la protesta? |miércoles 20 de mayo a las 9:00|Se espera que, al haberse convocado a un gran grupo de personas, la asamblea sea masiva.

Sin embargo, ¿Dónde se manifestarán los transportistas? , ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.se desconoce cuál será la ruta que seguirá¿Por qué van a marchar los transportistas este 20 de mayo? defender los derechos de los grupos convocados.

‘Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en una sola lucha por la justicia, el respeto y la defensa de nuestros derechos. Porque México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país’.

Además, la ANTAC reveló que la marcha será para exigir, entre otras peticiones, mayor seguridad en las carreteras, más medicamentos y pagos justos para el sector educativo.

‘Por la seguridad en carreteras, por la seguridad en las calles, por medicamentos en el sector salud, porque no haya más desaparecidos, por pagos justos al sector educativo, por pagos justos al campo, ¡por un MÉXICO MEJOR！





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