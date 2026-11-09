Marcha del IMSS el 9 de noviembre en CDMX para exigir cambios sindicales

Trabajadores del IMSS marchan el 9 de noviembre en CDMX hacia el Senado para exigir respuesta al pliego petitorio, destitución de Rafael Olivos y auditorías sindicales tras asamblea nacional.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social provenientes de siete estados del país se movilizaron el lunes 9 de noviembre en la Ciudad de México como parte de una acción de resistencia organizada por sus representantes en conflicto. Esta movilización tuvo como objetivo central exigir respuestas oficiales sobre las demandas sindicales presentadas previamente y buscar cambios estructurales en la representación laboral de la institución de seguridad social.

Ruta de la marcha hacia el Zócalo capitalino

Los participantes en esta protesta iniciaron su recorrido a las 15:00 horas del 9 de noviembre desde las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, estableciendo esta ubicación como el punto de origen oficial del contingente. La ruta planificada contemplaba un avance directo hacia el Zócalo de la Ciudad de México, una plaza simbólica para las manifestaciones políticas y laborales en la capital nacional.

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Durante el trayecto, el plan de acción aprobado por unanimidad incluía una parada estratégica obligatoria frente a la Cámara de Senadores de la República. En este punto específico, los manifestantes buscaron hacer efectiva la entrega de sus requerimientos y esperar una respuesta formal a los documentos que ya habían sido presentados con anterioridad.

Hasta el momento del inicio de la marcha, los organizadores no habían detallado las calles específicas por las que avanzaría el contingente, manteniendo una estrategia de movimiento continuo hacia los objetivos políticos establecidos. Esta decisión buscaba optimizar el tiempo y mantener la unidad del grupo durante el desplazamiento desde el hospital universitario hacia el centro histórico de la ciudad.

Erika Cureño y demandas de justicia laboral

Antes del inicio de la marcha principal, los trabajadores convocaron a una concentración previa a las 12:00 horas en la sede sindical ubicada en la calle de Pestalozzi, en la Ciudad de México. Este encuentro tenía como propósito principal acompañar solidariamente a Erika Cureño y a otros empleados que aseguran haber enfrentado hostigamiento institucional y sanciones administrativas por su participación activa en el movimiento de resistencia.

La presencia de estos trabajadores en la sede sindical de Pestalozzi servía como un acto previo de visibilización sobre las condiciones de conflicto laboral que viven quienes lideran o se unen a la oposición interna del sindicato. Este momento de reunión permitió a los integrantes de las diferentes secciones estatales coordinar sus estrategias antes de trasladarse hacia el punto de partida en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Las acciones jurídicas aprobadas durante la asamblea incluyen una demanda formal dirigida a solicitar la destitución de Rafael Olivos y de su Comité Ejecutivo Nacional de sus cargos. Esta medida legal representa uno de los puntos más conflictivos del conflicto, ya que ataca directamente a la dirigencia actual que los trabajadores en resistencia consideran ilegítima o incorrecta en su gestión.

Auditorías y seguimiento a acuerdos nacionales

Además de las demandas personales contra la dirigencia actual, los trabajadores acordaron presentar denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y abrir procesos laborales específicos contra las decisiones administrativas cuestionadas. También solicitaron una auditoría exhaustiva para esclarecer el manejo del patrimonio y los recursos sindicales, buscando transparencia en el uso de los fondos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las bases de este conflicto se establecieron durante la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS en Resistencia, realizada en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital del país. Este evento de coordinación intergremial permitió unificar las posturas de los siete estados participantes y aprobar el pliego petitorio que fue entregado a finales de octubre.

Los manifestantes también acordaron dar seguimiento estricto a las 12 acciones anunciadas por la Dirección General del Instituto, manteniendo la presión social y política sobre las autoridades correspondientes. La llegada al Senado de la República y posteriormente al Zócalo representó la culminación física de estas exigencias, buscando impacto visual y político ante la opinión pública nacional.