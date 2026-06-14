Marcha del Orgullo y la Dignidad en Saltillo: visibilidad de infancias y adolescencias trans y reconocimiento legal

La Marcha del Orgullo y la Dignidad se realizó este sábado en Saltillo con la participación de miles de personas que recorrieron las principales calles de la ciudad bajo el lema ‘Creciendo libres, amando con orgullo’.

La Marcha del Orgullo y la Dignidad se realizó este sábado en Saltillo con la participación de miles de personas que recorrieron las principales calles de la ciudad bajo el lema ‘Creciendo libres, amando con orgullo’ .

El contingente partió de las afueras del Instituto Tecnológico de Saltillo, punto de reunión de colectivos, activistas y ciudadanía, desde donde avanzó por el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de la ciudad, donde se concentraron las actividades de cierre





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