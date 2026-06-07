Marcha en Irapuato exige justicia para Valentina, niña de 7 años asesinada

Cientos de familiares, amigos y vecinos de Valentina, una niña de 7 años asesinada en Irapuato, realizaron una marcha para exigir justicia y seguridad para la niñez, con globos blancos y mensajes contra la violencia.

Familiares, amigos y vecinos de Valentina , niña de 7 años asesinada en Irapuato , marcharon este sábado para exigir justicia y seguridad para la infancia. Con globos blancos, playeras y cartulinas fluorescentes en las que exigían justicia y el derecho de los niños a jugar en las calles con libertad, cientos de personas recorrieron las principales vialidades de la ciudad.

Familias enteras, caminando o a bordo de vehículos y motocicletas, se unieron en una sola voz para pedir el cese de la violencia contra los niños. La mamá de Valentina, entre lágrimas, declaró: Exijo justicia para mi Vale; con los niños no. Mis niños solamente jugaban y, aun así, me la quitaron. No sé por qué fueron así.

El obispo de la región, presente en la movilización, exhortó a los asistentes a no tomar la justicia por sus propias manos y a no caer en el odio, mientras que el representante de la diócesis, Díaz Díaz, afirmó: Los niños no son rehenes del crimen, de la violencia o de la ineptitud de las autoridades. Los niños tienen derecho a jugar, a crecer, a vivir y a amar a sus papás.

La marcha, que avanzó por el bulevar Guerrero y otras avenidas, reflejó la indignación de la comunidad tras el homicidio de la menor. Se informó que se ha procesado a un sospechoso conocido como El Coreano, presunto responsable del ataque y muerte de la niña en la colonia 18 de Agosto de Irapuato. Los manifestantes exigieron que el crimen no quede impune y que las autoridades garanticen la seguridad de los más vulnerables.

La protesta pacífica incluyó globos blancos como símbolo de paz y cartulinas con mensajes de apoyo a la familia de Valentina. El obispo, durante su intervención, hizo referencia a la lectura bíblica y pidió cuidar que no se active el odio en el corazón, recordando que no se puede conformar con la ley del talión, pero sí exigir seguridad para los inocentes.

La comunidad de Irapuato mostró así su rechazo unánime a la violencia y su demanda de justicia en un caso que ha conmocionado a la sociedad





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