Marcha en Monclova por desaparecidos y visibilidad de la crisis en preparação para la Copa Mundial FIFA 2026

Un colectivo de Monclova organizó una manifestación en rechazo a la crisis de desapariciones y la falta de avances en las investigaciones, con el lema 'Nada que festejar' y 'Ni un día más sin ellos', en preparación para la Copa Mundial FIFA 2026, con el objetivo de internacionalizar el mensaje de las familias buscadoras. El contingente encabezado por Nancy Elizabeth Ramón, presidenta del colectivo, exigió la verdad, la justicia y avances en las investigaciones mientras avanzaba hasta el Ángel de la Independencia.

La marcha por desaparecidos organizada por un colectivo de Monclova comenzó en el monumento a la Madre y avanzó hasta el Ángel de la Independencia, donde cientos de personas llevaban fotos y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

El contingente encabezado por Nancy Elizabeth Ramón, presidenta del colectivo, exigió la verdad, la justicia y avances en las investigaciones. Durante la movilización, se escucharon consignas como 'Nada que festejar' y 'Ni un día más sin ellos', en recuerdo de las personas desaparecidas. Las participantes también aprovecharon la jornada para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, en preparación para la Copa Mundial FIFA 2026, con el objetivo de internacionalizar el mensaje de las familias buscadoras.

Las integrantes del colectivo señalaron que continuarán participando en acciones de búsqueda y protesta mientras no exista información sobre el paradero de sus familiares





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