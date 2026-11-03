Marcha en Nueva York contra ICE en Día de los Muertos exige fin a violaciones de derechos

Manifestantes recorren calles de Nueva York recordando a fallecidos bajo la administración Trump y exigiendo respeto a los derechos humanos en el Día de los Muertos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo el gobierno del presidente Donald Trump fue el centro de atención durante una marcha en Nueva York conmemorada el lunes en el Día de los Muertos. Participantes recorrieron varias calles portando fotos y nombres de individuos fallecidos, seguidos por una banda de músicos hasta la iglesia episcopal Saint Peter.

Ceremonia religiosa y liderazgo comunitario

La iglesia episcopal Saint Peter, dirigida por el sacerdote Fabián Arias, un reconocido activista proinmigrantes, fue el destino final del cortejo. Arias señaló al inicio del acto, organizado en conjunto con el Concejo de los Pueblos Originarios y el Consulado de México en Nueva York, la importancia de la unidad comunitaria. El sacerdote afirmó que la comunidad debe seguir unida para continuar luchando contra las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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Denuncias de impunidad y derechos humanos

Las organizaciones participantes, según informes de organizaciones de derechos humanos, también recordaron a quienes han muerto en circunstancias violentas. Se mencionaron muchas más personas que han sido asesinadas en las calles por agentes que actúan con impunidad. Una portavoz indicó en su página de X que hoy se unen a las personas de todo el país que se niegan a aceptar estas violaciones de los derechos humanos como algo normal.

Expectativas en elecciones de mitad de mandato

Arias expresó su deseo de que todo cambie con las elecciones de mitad de mandato de este martes. Manifestó que hasta que no cambie el Congreso y no se haga desde la presidencia lo que se quiere hacer, sino que se respeten las leyes, la situación persistirá. La marcha en silencio atrajo a curiosos que salieron desde restaurantes y edificios al paso de las catrinas para captar el momento con sus teléfonos.

Manifiestos de pueblos originarios y diplomáticos

Durante el evento se leyó un manifiesto de los Pueblos Originarios reclamando su derecho a su lengua, a la tierra, a emigrar y a no ser maltratados. El texto aludía a quienes fueron expulsados de sus territorios o a quienes se les prohibió hablar su lengua, incluyendo a los que murieron sin poder regresar a su tierra. Por su parte, el consulado de México ofreció un mensaje emotivo: detrás de cada nombre hay una historia, una familia y un sueño que merecía seguir viviendo. El cónsul de comunidad, Félix Santana, destacó que ningún ser humano vale menos por su origen o sus documentos.

Impacto social y contextos de detención

Se buscó protección para quienes viven con miedo y consuelo para sus familias, según señaló Santana. Agregó que debe prevalecer la civilidad y la concordia para que esto no suceda más. Las fotos de la veintena de fallecidos fueron exhibidas en altares decorados con pan, diversos alimentos, la tradicional flor de cempasúchil e incienso. Diversas organizaciones recordaron a los fallecidos con diversos eventos, entre estos frente al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey. En dicha instalación han habido denuncias de maltrato y condiciones insalubres que llevaron este año a un grupo a decretar una huelga de hambre y trabajo.