Marchas de sindicatos y repartidores se amplían en la Ciudad de México el 11 de noviembre

El 11 de noviembre, varias organizaciones en la Ciudad de México, incluidas la UAM y los repartidores de aplicaciones, planifican manifestaciones y bloqueos para exigir cambios laborales y contra nuevas regulaciones.

El 11 de noviembre, la Ciudad de México se prepara para una jornada de protestas que incluyen a la UAM, sindicatos de electricistas, el Frente Antigentrificación y repartidores de aplicaciones. El cronograma incluye cuatro marchas y siete concentraciones que abordan cuestiones laborales, de vivienda y regulatorias.

Marchas y concentraciones: actores y proposiciones

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM concentrará a 500 personas en Xochimilco y se dirigirá a la Rectoría General que solicita redistribución presupuestal, revisión salarial para 2027 y mejoras en la infraestructura. El reclamo se centra en la evasión de gastos y la falta de transparencia.

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El Sindicato Mexicano De Electricistas (SIME) reunirá a 3,000 participantes a las 07:30 en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad y ofrecerá dos puntuaciones de reunión a la Sede local, para exigir audiencia con la Presidenta de México sobre reinserción laboral, tarifa social justa y condonación de adeudos.

La Unión de Colonias Populares se concentrará a las 11:00 en el Monumento a la Revolución con un aforo de 400 y planea un encuentro de organizaciones sociales rumbo al proceso electoral de 2027, con posible afectación vial.

Otros grupos, como el Movimiento Antorquista Nacional y de la Ciudad de México, el Frente Antigentrificación y la Comuna Eloxochtlán de Flores Magón, atraerán entre 50 y 70 participantes para denunciar hostigamientos, protestar contra la expansión inmobiliaria Skyline y solicitar respuestas de la Fiscalía de Oaxaca.

Repartidores de aplicaciones: bloqueos y demandas

Los repartidores de aplicaciones, en territorio Azcapotzalco, planean manifestaciones, tras bloqueos recientes en zonas diversas de la capital. La protesta responde a nuevas regulaciones que afectan sus ingresos y condiciones laborales, buscando un trato más justo y la revisión de la normativa de entrega.

El cronograma incluye una concentración en la Glorieta de Camarones con un aforo de 500, programada a las 11:00, donde discutirán la exigencia de "finiquito del Fideicomiso F/100" y la necesidad de una regulación clara. Esta agrupación forma parte de la red de trabajadores que se moviliza para asegurar ingresos estables.

Impacto y próximos pasos en la Ciudad de México

Los movilizados tendrán que atravesar el Centro Histórico y otras áreas de alta afluencia. Se prevén rutas que demandan la presencia de autoridades municipales y de seguridad para garantizar el flujo libre de personas y el cumplimiento de las normativas de tránsito.

El 11 de noviembre, la Ciudad de México contará con las siguientes concentraciones: ONU de Electricistas, Unión de Colonias Populares, UAM, Frente Antigentrificación, Lucíernagas Buscadoras, Extinta Ruta 100, Movimiento Antorquista, vecinos de Skyline, Comunes de Eloxochtlán y el colectivo "Minerva". Cada grupo requiere apoyo institucional para llegar a sus objetivos.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) ha lanzado la agenda oficial, y se espera que las autoridades capitalinas responda a los reclamos de los distintos sindicatos y organizaciones sociales. La jornada de protesta es un reflejo de la tensión creciente entre trabajadores, grupos de defensa de vivienda y el gobierno central sobre políticas laborales y regulatorias actuales.