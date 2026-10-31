Marchas y bloqueos en CDMX hoy 31 de octubre: SSC reporta nueve concentraciones

La SSC-CDMX informa que este sábado 31 de octubre no se prevén marchas en la capital, pero sí nueve concentraciones y una cita agendada que podrían afectar la vialidad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC- CDMX) informó que este sábado 31 de octubre no se prevén marchas en la capital del país, pero sí nueve concentraciones y una cita agendada en distintos puntos de la ciudad. Las marchas y concentraciones en CDMX forman parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que las autoridades recomendaron prever cierres y afectaciones viales durante la jornada.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, los eventos programados se distribuyen en alcaldías como Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztacalco. La mayoría de las concentraciones tiene aforos reducidos, aunque la SSC no descartó afectaciones a la movilidad en las zonas donde se desarrollarán las actividades.

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Concentraciones matutinas en la CDMX

Las actividades comenzarán a las 08:30 horas con la Asamblea Constitutiva de Trabajadoras y Trabajadores del IMSS, convocada por trabajadores activos y jubilados del instituto en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicada en Belisario Domínguez número 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El aforo estimado es de 50 personas y no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

A las 09:00 horas, Vecinos Unidos del Ajusco se manifestarán en contra del constante tráfico vehicular en la zona por el Festival del Terror en Six Flags México. El punto de reunión será la entrada principal del parque, en Carretera Picacho Ajusco kilómetro 1.5, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan, con un aforo de 50 personas y posibles afectaciones viales.

A las 11:00 horas, la organización World Without Weapons realizará una acción fotográfica como parte de la Campaña Global para Detener las Armas Autónomas en el Hemiciclo a Juárez, en Avenida Juárez número 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El aforo previsto es de 25 personas y no se descarta que se sumen otras organizaciones sociales ni la afectación de vialidades.

Ofrendas y actividades cannábicas durante el día

A las 12:00 horas, la Casa de las Muñecas Tiresias A.C. colocará la 11.ª Ofrenda colectiva por los crímenes de odio en Juan Aldama y Avenida México Tenochtitlán, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. El aforo es de 60 personas y las organizaciones en apoyo son Casa Hogar Paola Buenrostro y Orgullo Disidente Tlalnepantla; no se descarta la afectación de vialidades.

También a las 12:00 horas, Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos en tres puntos: el Monumento a la Madre, en Avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez; y Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. El aforo estimado es de 45 personas.

A la 13:00 horas, La Comuna 420 efectuará el evento Horror Night en el marco de la celebración del Día de Muertos en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, en República de El Salvador y José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. El aforo es de 100 personas y las organizaciones en apoyo son Sociedad Cannabica y Comunidad Mexicana del Sound System; no se descarta la afectación de vialidades.

Recorridos, ofrendas y citas agendadas

La Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente realizará a las 19:00 horas un recorrido por calles en memoria de los integrantes caídos en la Comunidad La División del Norte, en la colonia Barrio de San Miguel, alcaldía Iztacalco. El aforo previsto es de 100 personas y no se descarta que se sumen vecinos ni la afectación de vialidades.

Durante el día, la colectiva Micelias llevará a cabo una recaudación de víveres para las mujeres mazatecas frente a la Suprema Corte, en República de El Salvador número 81, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, con un aforo de 35 personas. Asimismo, Violencia Feminicida México colocará una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en el Corredor Ángela Peralta, en Avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con un aforo de 35 personas; las organizaciones en apoyo son Ángelas Violeta, Colectiva Justicia para Mariana, Mujeres en Resistencia Alternativa Mx, Colectiva Revolución Feminista y Víctimas Unidas, y no se descarta afectación vial.

En el apartado de citas agendadas, Arte Cultural Indígena Triqui solicita atención por el incumplimiento de acuerdos respecto a espacios de venta en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento en la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, a las 14:00 horas, con un aforo de 40 personas.

La SSC-CDMX recomienda a los capitalinos mantenerse informados sobre las marchas y concentraciones en CDMX y prever rutas alternas ante posibles cierres viales. La dependencia recordó que, aunque no se prevén marchas para este 31 de octubre, las concentraciones pueden generar afectaciones en la movilidad cotidiana de la ciudad.