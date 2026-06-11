Marchas y movilizaciones en la Ciudad de México por la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México se verá afectada por decenas de marchas, concentraciones y bloqueos convocados por sindicatos, colectivos de búsqueda, organizaciones estudiantiles y grupos sociales. Las autoridades prevén afectaciones importantes en el sur de la ciudad, especialmente en los alrededores del Estadio Ciudad de México y en vialidades estratégicas como Calzada de Tlalpan y el Centro Histórico.

La inauguración del Mundial coincide con marchas de la CNTE, transportistas y colectivos sociales que afectarán vialidades clave.en la Ciudad de México no sólo atraerá a miles de aficionados al Estadio Ciudad de México y a los distintos festivales futboleros organizados en la capital.

Estetambién estará marcado por decenas de marchas, concentraciones y bloqueos convocados por sindicatos, colectivos de búsqueda, organizaciones estudiantiles y grupos sociales, lo que anticipa una de las jornadas de movilidad más complejas del año. Las autoridades capitalinas prevén afectaciones importantes en el sur de la ciudad, particularmente en los alrededores del Estadio Ciudad de México, así como en vialidades estratégicas como Calzada de Tlalpan,y el Centro Histórico, donde además se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial.

Estas son las marchas, manifestaciones y concentraciones anunciadas para este jueves en la Ciudad de México:: Desde la Terminal Estrella de Oro, Calzada de Tlalpan.10. Glorieta de las y los Desaparecidos20. Diversas organizaciones sociales: Salidas desde Hemiciclo a Juárez y Embarcadero Fernando Celada, Xochimilco (contra gentrificación, turistificación y despojo asociado al Mundial). Entre las protestas con mayor capacidad de convocatoria destaca la organizada por la, que prevé reunir a cerca de 6,000 personas.

Los docentes partirán de la Central del Sur Taxqueña con dirección al Estadio Ciudad de México para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la, mejoras salariales y laborales, así como mayores recursos para educación y seguridad social. La movilización podría generar afectaciones severas en Calzada de Tlalpan, Taxqueña y las vialidades cercanas al inmueble donde se celebrará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Diversos colectivos de búsqueda aprovecharán la visibilidad internacional del Mundial para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones en México. , el colectivo Lirios Buscadores Izcalli, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Vivas en Memoria y organizaciones vinculadas a familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Las actividades se desarrollarán principalmente en los alrededores del Estadio Ciudad de México, Calzada de Tlalpan, el Zócalo capitalino y Paseo de la Reforma.

El Movimiento Transportista Mexiquense anunció una manifestación en el Zócalo capitalino para exigir el cumplimiento de acuerdos con autoridades del Estado de México relacionados con la regularización de concesiones, beneficios fiscales y modificaciones a la normativa del transporte.podrían desplazarse por diversas avenidas principales de la capital para llegar al Centro Histórico, lo que podría provocar congestionamientos adicionales durante el día. Asimismo, podrían registrarse afectaciones en estaciones del Metro y Tren Ligero como Taxqueña, Universidad, General Anaya, La Virgen, Viaducto, Álamos, Tacubaya y Cuatro Caminos.

Además de las movilizaciones sindicales y sociales tradicionales, la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México estará acompañada por diversas expresiones antimundialistas que buscan aprovechar la atención internacional para denunciar problemáticas sociales, económicas y de derechos humanos. La mayoría de estas movilizaciones tendrán como punto de llegada el Estadio Ciudad de México y se concentrarán en el corredor de Calzada de Tlalpan, una de las vialidades que registrará mayores afectaciones durante la jornada





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