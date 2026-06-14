Marchas y protestas múltiples en la CDMX este 14 de junio: Gaza, desapariciones y Mundial 2026

La Ciudad de México enfrentará una jornada de diversas movilizaciones sociales este domingo 14 de junio, con protestas en Paseo de la Reforma relacionadas con la guerra en Gaza, la crisis de desapariciones, los derechos de pacientes terminales y el Mundial 2026. Amnistía Internacional y múltiples colectivos tienen actividades programadas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, mientras la autoridad prevé afectaciones viales.

La Ciudad de México será escenario este domingo 14 de junio de una jornada con múltiples movilizaciones sociales , concentraciones y actividades públicas, principalmente a lo largo del corredor de Paseo de la Reforma, según la Agenda de Movilizaciones Sociales difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Varias organizaciones han convocado protestas que abordarán temáticas diversas, entre ellas la guerra en Gaza, la crisis de desapariciones forzadas en México, los derechos de pacientes terminales y actividades vinculadas a la próxima Copa del Mundo de 2026. La movilización principal estará encabezada por Amnistía Internacional México, iniciando a las 9:30 horas desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. Los participantes exigirán el fin del conflicto en Gaza y manifestarán su solidaridad con el pueblo palestino.

Las autoridades no descartan que otros colectivos y grupos se sumen durante el trayecto, por lo que se prevé una concentración numerosa. Uno de los focos centrales será la exigencia por la crisis de personas desaparecidas.

A las 10:00 horas, miembros del colectivo Hasta Encontrarles CDMX realizarán un mitin en las inmediaciones del Ángel de la Independencia bajo la consigna "Búsqueda y memoria de personas desaparecidas", donde presentarán una iniciativa llamada "Retas contra la Desaparición", promovida por familiares y colectivos de búsqueda de todo el país. Más tarde, a las 14:00 horas, el colectivo La Resistencia Vamos México organizará el evento "Sin ellos, no hay Mundial. ¡México se levanta!

", también en la zona del Ángel, para protestar por los altos niveles de violencia e inseguridad que persisten en el país y exigir justicia para las víctimas y sus familias. Los manifestantes vinculan estos problemas con la realización del Mundial 2026, argumentando que el evento deportivo no debe opacar las urgencias sociales. Otra movilización relacionada con el Mundial está prevista para las 15:30 horas.

Integrantes del colectivo Luchadoras MX se reunirán en la Glorieta de la Joven de Amajac para llevar a cabo la actividad "Sentimos el fútbol y lo llevamos a la calle", con la que buscarán visibilizar diversas demandas sociales que, aseguran, se han intensificado en el contexto de la organización del Mundial 2026. Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará a las 10:00 horas un foro llamado "Memoria y Resistencia en Oaxaca" en un inmueble de la calle Belisario Domínguez, en el Centro Histórico.

A diferencia de otras jornadas, en esta ocasión la agenda oficial no incluye marchas o bloqueos por parte de este sindicato. También está convocada una protesta por el derecho a la asistencia médica para morir, que se realizará en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, y un acto organizado por Laboratorio 4:20 en la colonia Juárez.

Además de estas movilizaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anticipa una intensa actividad en la capital por eventos deportivos, rodadas ciclistas, actividades culturales y el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo, por lo que recomienda a los ciudadanos considerar posibles cortes a la circulación, especialmente en Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y zonas aledañas





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