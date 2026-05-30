Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial de Sinaloa, reaparece y dice que no se entregará a EE.UU.

El exfuncionario, acusado en Nueva York por presuntos vínculos con "Los Chapitos", niega los cargos y asegura que permanecerá en México. Su postura contrasta con la de dos excolaboradores que ya se entregaron a la justicia estadounidense.

Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa , reapareció por segunda vez esta semana para reiterar que permanece en el estado y no se ha entregado a las autoridades de Estados Unidos , país que lo acusa por presuntos vínculos con el narcotráfico .

Su reaparición ocurre después de que circularon reportes que lo ubicaban bajo custodia estadounidense, como ya sucedió con otros dos exfuncionarios sinaloenses. Almanza difundió un video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán, en el que negó los cargos y aseguró que no acudirá voluntariamente ante la justicia de EE. UU.

Según la acusación en la Corte de Nueva York, se le señala de colaborar con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ayudando al grupo criminal a operar sin restricciones en la entidad. En el video, recordó que el martes compareció ante medios y negó su entrega, postura que mantiene. Este caso se enmarca en las acusaciones de EE.

UU. contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, lo que llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a citar a varios de ellos. Entre los que acudieron estuvieron el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el propio Almanza, quien descartó entregarse y afirmó tener la conciencia tranquila.

A diferencia de Almanza, dos exfuncionarios ya se entregaron: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, el 11 de mayo, con audiencia programada para el 1 de junio; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Estados Unidos solicitó a México la detención con fines de extradición de los 10 exfuncionarios, pero las autoridades mexicanas han indicado que no procederán sin pruebas suficientes.

Las comparecencias ante la FGR son el primer paso para que esta dependencia investigue y determine responsabilidades





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