Marco Antonio Almanza Avilés rechaza versiones sobre su presunta detención en Estados Unidos

El exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa aseguró que continúa en la capital sinaloense y calificó como falsas las publicaciones que informaban sobre su supuesto arresto.

El exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés , rechazó las versiones que circularon en medios nacionales sobre una presunta detención y entrega a autoridades de Estados Unidos .

A través de un video difundido en redes sociales, Almanza Avilés aseguró que continúa en la capital sinaloense y calificó como falsas las publicaciones que informaban sobre su supuesto arresto. El exfuncionario recordó que el pasado martes ofreció declaraciones a medios de comunicación y reiteró su postura respecto a lo expresado en aquella ocasión.

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación para verificar la información antes de publicarla. Las declaraciones de Almanza Avilés se producen días después de que acudiera a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa. La comparecencia ocurrió en el contexto de las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados en esas acusaciones se encuentra el de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo. Tras su comparecencia ante la FGR, Almanza Avilés ofreció declaraciones a medios de comunicación sobre el tema. Las aclaraciones del exfuncionario surgieron luego de que diversos medios nacionales reportaran que presuntamente se había entregado a autoridades estadounidenses y que posteriormente había sido detenido durante la tarde del viernes 29 de mayo.

Sin embargo, esas versiones fueron rechazadas por familiares del exdirector de la Policía de Investigación. De acuerdo con la información difundida, su esposa publicó mensajes en redes sociales en los que negó que existiera alguna detención o entrega a las autoridades de Estados Unidos. Horas más tarde, Almanza Avilés difundió el video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán, uno de los espacios públicos más reconocidos de la ciudad y frecuentado por personas que realizan actividades recreativas y deportivas.

Durante su mensaje, el exfuncionario calificó las versiones sobre su presunto arresto como ataques de descalificación y reiteró su desacuerdo con la difusión de información que, según afirmó, no corresponde con la realidad. Además, insistió en que los medios de comunicación deben apegarse a la veracidad de los hechos al informar sobre asuntos de interés público.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas y estadounidenses no han emitido información adicional relacionada con las versiones que motivaron el pronunciamiento público de Almanza Avilés





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marco Antonio Almanza Avilés Policía De Investigación De Sinaloa Estados Unidos Fiscalía General De La República Rubén Rocha Moya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marco Antonio Almanza Avilés, exfuncionario de seguridad pública, se entregó a las autoridades en Estados UnidosMarco Antonio Almanza Avilés, exfuncionario de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó a las autoridades en Estados Unidos y enfrenta cargos por colaborar con el Cártel de Sinaloa y permitir que 'Los Chapitos' operaran libremente en Sinaloa, especialmente en sus actividades de tráfico de drogas.

Read more »

'No tengo por qué irme a entregar a EU', aseguraba Marco Antonio AlmanzaAlmanza Avilés estuvo por más de 30 ligado al ejercicio de la investigación policial

Read more »

Marco Antonio Almanza Avilés reaparece en video y niega entrega a autoridades de EE.UU.El exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, reapareció públicamente mediante un video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán, donde afirmó que permanece en la ciudad y reiteró su disposición a colaborar con autoridades mexicanas. Su aparición desmiente versiones sobre una presunta entrega a Estados Unidos que lo señalan por supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Read more »

Marco Antonio Almanza, Exfuncionario de Sinaloa, Desmiente su Entrega a Autoridades de EUAEl exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa desmintió, a través de un video, las afirmaciones que señalaban que se entregó a autoridades extranjeras.

Read more »