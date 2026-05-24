Marco Antonio Solis y su hija en concierto en Stadium GNP

El concierto de Marco Antonio Solis estuvo a punto de desatarse dànzando y cantando durante 2 horas y medio en Stadium GNPhasta 65 mil personas. Su hija abrió el show en un muy emotivo momento.

Concierto de Marco Antonio Solis pone a bailar y cantar a 65 mil asistentes; su hija abre show en Estadio GNPMarco Antonio Solis, hija de Marco Antonio Solis, quien demostro que el talento le viene desde la cuna, al interpretar algunos sencillos de su propuesta musical; incluso le rindio un homenaje a.

Sin embargo, despues de 20 minutos en el escenario el publico comenzo a chiflar, como una forma de pedir que ya comenzara el show principal. Diez minutos despues llego el anfitrion, seis bailarinas salian a escena mientras se proyectaba un video de Marco Antonio Solis y lo que ha sido esa gira. Acto seguido comenzo a escucharse"Buenas noches!

Hermanitos muchas gracias, gracias a Dios por este tiempo y gracias por el esfuerzo para estar aqui, jamas imaginé pisar este espacio por tercera vez... a todos mis seguidores desde la epoca de, algunos cinquenta anos y mas, esta noche es para abrir el alma y expresar lo que ocurre en nosotros; lo importante son nuestras emociones y sentimientos, porque pueden traducirse a enfermedades, por eso les invito a expresarse, a cantar", dijo el interprete antes de seguir con" armo un espectaculo que tuvo de todo: canciones para bailar, llorar y hasta para ponerse nostrales, lo que mostró que él sabe muy bien a su publico y los consinto con los temas que esperaban para cantar, como A d Ondo vamos a parar, Dime donde y cuando, Falso amor, El masoquista, por mencionar algunos.

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