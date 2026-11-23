Autoridades alertan sobre mareas históricas e inundaciones costeras en California durante la Semana de Acción de Gracias, afectando desde San Francisco hasta San Diego con riesgos para la infraestructura.

Las autoridades estatales de California han emitido advertencias severas ante la llegada de un poderoso sistema meteorológico que coincide con las llamadas mareas extraordinariamente altas durante la Semana de Acción de Gracias. Esta situación representa un desafío significativo para la región de la costa oeste, donde el riesgo de inundaciones costeras se ha incrementado considerablemente al integrarse con la marea más alta del año.

Predicciones Meteorológicas y Riesgos en la Costa

El sistema meteorológico actual amenaza con generar condiciones extremas que abarcan una vasta extensión territorial, desde el área de la Bahía de San Francisco hasta San Diego. Las autoridades competentes están monitoreando de cerca la evolución de la situación, anticipando que las aguas del océano podrían alcanzar niveles que podrían acercarse a los nueve pies en ciertas zonas, lo cual exacerba el peligro para las comunidades costeras y la infraestructura local.

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Impacto en el Norte y el Sur del Estado

En el norte de California, específicamente en San Francisco, se preparan para la llegada de un río atmosférico que podría dejar hasta tres pulgadas de lluvia. Simultáneamente, se alerta que las inundaciones costeras podrían alcanzar casi tres pies de profundidad, lo que plantea un riesgo directo para la seguridad pública y la movilidad en estas áreas densamente pobladas y turísticas.

Situación Crítica en Santa Mónica y Orange

Mientras tanto, en el sur de California, la mayor preocupación se concentra en Santa Mónica y el condado de Orange, justo en los días de mayor movimiento de viajeros. Las autoridades han informado que, aunque ya se había solicitado reparaciones previas a la ciudad, la situación se agravó debido a la persistencia de la marea alta. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos de emergencia para mitigar los daños potenciales en estas zonas críticas.

Consecuencias para el Transporte y los Viajeros

La combinación de lluvia intensa, nieve en la Sierra Norte y mareas altas en la costa está provocando complicaciones significativas en los aeropuertos y carreteras. Se esperan retrasos en los vuelos y cierres de vías, lo que afecta directamente a los millones de personas que viajan durante esta semana festiva. La nieve peligrosa en las montañas añade otra capa de riesgo para la seguridad vial en una de las regiones de mayor tráfico del estado.

Monitoreo Continuo de las Autoridades

Las agencias gubernamentales están manteniendo una vigilancia constante sobre la situación, advirtiendo a los residentes y visitantes sobre la necesidad de extrema precaución. La intersección de fenómenos meteorológicos y oceanográficos crea un escenario complejo que requiere una respuesta coordinada. Se insta a la población a seguir las indicaciones oficiales y evitar zonas propensas a inundaciones hasta que las condiciones mejoren significativamente y se restablezca la normalidad en la infraestructura de transporte.