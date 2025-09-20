Margot Robbie y Colin Farrell: Un romance mágico llega a Cinemex y Cinépolis tras el éxito de 'Barbie'

Después del fenómeno 'Barbie', Margot Robbie protagoniza una historia de amor con Colin Farrell, dirigida por Kogonada, que fusiona romance y realismo mágico. La película explora temas profundos como la familia y la pérdida, con un enfoque en segundas oportunidades. Ya disponible en Cinemex y Cinépolis.

El esperado regreso de Margot Robbie después de ' Barbie ' nos trae un romance con Colin Farrell que ya se puede disfrutar en Cinemex y Cinépolis . Tras el éxito arrollador de ' Barbie ', que recaudó más de 2 mil millones de dólares y obtuvo ocho nominaciones al Oscar, Margot Robbie vuelve a la pantalla grande con una propuesta cinematográfica completamente diferente.

La actriz australiana, conocida por su versatilidad y talento, ha decidido explorar un nuevo registro, protagonizando una historia de amor con toques de realismo mágico bajo la dirección de Kogonada. Esta película marca no solo su retorno al cine, sino también un cambio en su carrera, abordando un romance con elementos fantásticos en un momento importante de su vida personal: el nacimiento de su primer hijo. La cinta, que lleva al espectador a un viaje emocional y reflexivo, explora temas profundos como la familia, la pérdida y el paso del tiempo, todo ello entrelazado con una historia de amor singular. \En esta nueva película, Margot Robbie interpreta a Sarah, una mujer que conoce a David, interpretado por Colin Farrell, durante una boda. Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en algo extraordinario gracias a la intervención de fuerzas sobrenaturales que los llevan a revivir momentos cruciales de sus vidas pasadas. La trama se sumerge en recuerdos significativos, desde el primer desamor de David en la preparatoria hasta la despedida de Sarah con su madre, obligando a ambos personajes a enfrentarse a experiencias que definen su presente. Colin Farrell, por su parte, encontró en este papel una oportunidad para distanciarse de personajes más intensos, describiendo la experiencia como liberadora. El actor irlandés, reconocido con un Globo de Oro y nominado al Emmy, también expresó su admiración por Margot Robbie y la satisfacción de colaborar con ella. La dirección de la película estuvo a cargo de Kogonada, un cineasta surcoreano-estadounidense conocido por su enfoque contemplativo y su habilidad para combinar elementos emocionales y mágicos. \El guion de la película, que Margot Robbie describe como “exquisito, original y romántico”, fue el factor clave que la convenció de posponer su descanso profesional. La actriz buscaba un cambio de registro y una historia de amor luminosa y esperanzadora. Su productora LuckyChap, responsable de títulos audaces, ha respaldado este proyecto que aborda temas universales como la familia, la pérdida, el paso del tiempo y las decisiones que influyen en el destino. La química entre Robbie y Farrell es palpable, logrando transmitir tanto la fragilidad de los recuerdos como la esperanza en las segundas oportunidades. Las escenas simbólicas, como el reencuentro de David con su padre en el hospital donde nació, aportan una dimensión íntima y emocional, conectando con las experiencias personales de ambos actores como padres. Esta película representa un hito en la carrera de Margot Robbie, una oportunidad para explorar nuevos horizontes y demostrar su versatilidad como actriz





