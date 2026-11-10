Mariana di Girolamo debuta en Hollywood con un filme ambientado en el gobierno de Allende

Mariana di Girolamo protagoniza su primera película en inglés, ambientada en el Chile de Salvador Allende y en la memoria de las dictaduras latinoamericanas.

La actriz chilena Mariana di Girolamo se prepara para su entrada en la industria de Hollywood con una película en la que interpreta a Mónica, una joven estudiante que apoya el proyecto socialista del presidente Salvador Allende. La cinta, que llega con el sello de un drama político, es también su primera película en inglés. Di Girolamo describe el proyecto como un punto de inflexión en su carrera y como una oportunidad para hablar de una de las etapas más dolorosas de Latinoamérica.

El filme se sostiene en el contexto del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, aunque la historia está ambientada meses antes de esa fecha. En la producción, la actriz comparte la experiencia de trabajar en un idioma que no es el suyo y de enfrentar un casting que se desarrolló completamente en inglés. Según sus palabras, el proceso incluyó un callback y una videollamada con el director McDonagh y con Sarah Finn, la directora de casting, antes de obtener el papel.

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Preparación en inglés para el papel de Mónica

Mariana di Girolamo sostiene que la preparación fue la clave para afrontar su primera audición en inglés. Admite que llega muy preparada a cada proyecto, porque es la única manera que conoce para jugar y superar desafíos de esta magnitud.

Para memorizar las líneas, la actriz contó con el apoyo de los compañeros de la serie mexicana en la que compartió créditos con Tessa Ía y Emiliano Zurita, ambos bilingües, con quienes practicó los diálogos. También trabajó con una coach de inglés, una experiencia que describe como nueva para ella. Repasaron las escenas en detalle antes del rodaje.

Un linaje artístico y la herida histórica de Chile

La actriz proviene de una familia con una larga tradición artística. Es nieta de Claudio di Girolamo, fundador del Teatro Ictus en Chile, y sobrina de la actriz Claudia di Girolamo. Aunque estudió obstetricia durante un año y medio, terminó cambiándose a la actuación en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Di Girolamo considera que el teatro chileno le dio su formación más profunda. Recuerda con especial cariño su trabajo junto a Lux Pascal y Dindi Jane, y destaca la fuerza de los actores, directores y realizadores de su país. Para ella, esa tradición nace de una herida histórica que aún divide a Chile y que, según su visión, también forma parte de la revolución cultural.

El filme llega en un momento en que Latinoamérica registra un giro hacia gobiernos de derecha, según describe la propia actriz. En ese clima, han surgido largometrajes que mantienen vigentes los relatos de dictaduras como las de Argentina y Brasil. Ambas cintas fueron nominadas al Oscar, un dato que, para la actriz, muestra que este tipo de historias puede llegar a audiencias masivas.

Memoria familiar y el rol de la Vicaría de la Solidaridad

La actriz explica que su acercamiento al pasado llegó a través de las memorias de quienes lo vivieron en primera persona. Según relata, conoce lo ocurrido por las historias que le contaron sus padres y sus abuelos, y su abuela trabajó activamente en la Vicaría de la Solidaridad, organización que defendió los derechos humanos durante la dictadura. Su familia también escondió a personas en su casa.

Di Girolamo señala que esa herencia le permitió abordar el papel con una sensibilidad particular. Afirma que hay muchas personas en el exilio y muchas madres que aún buscan a sus hijos, por lo que considera necesario volver a poner esta conversación sobre la mesa. Espera que quienes desconocen lo ocurrido en Chile puedan leer, preguntar y mantener viva la historia del país.

Proyección en Venecia y próximos pasos de la carrera

El filme fue presentado en el Festival de Cine de Venecia, donde John Malkovich obtuvo la Copa Volpi al Mejor Actor. La presencia en ese certamen europeo marca el inicio de la proyección internacional de una producción que, según la actriz, no busca solo entretener, sino recordar un capítulo doloroso de la región.

La actriz afirma que hoy mira esta historia desde otra perspectiva, porque es madre de una bebé de siete meses. Dice que quiere mostrarle un mundo parecido al que recuerda de su infancia y que deposita su esperanza en la comunidad, en los estudiantes y en Latinoamérica. Para Di Girolamo, este proyecto es especial no solo por su contexto sociopolítico, sino también por lo que representa en su trayectoria.