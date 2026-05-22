Marichelo Puente Clarifica su relación con Jorge D'Alessio y reivindica la relevancia de la reconciliación amorosa

La conductora y creadora de contenido comparte su proceso personal de sanación en busca de su bienestar emocional y la de su familia tras la ruptura amorosa con su exesposo, el músico Jorge D'Alessio.

Tras las especulaciones y rumores en redes sociales, la actriz y conductora Marichelo Puente habló sobre la relación con su exesposo, el músico Jorge D'Alessio.

La conductora aclaró que no existe una reconciliación amorosa entre ambos y explicó el motivo de su reciente encuentro. Proceso de sanación de Marichelo La conductora y creadora de contenido compartió el proceso personal por el que atravesó tras la ruptura. Detalló que este camino lo recorrió con profesionales y con el apoyo de otra persona en su vida.

Declaraciones contra los rumores Marichelo Puente también hizo un llamado a normalizar las separaciones en estos términos, priorizando la estabilidad de los menores por encima de los conflictos del pasado. Afirmó que su intención es que el padre de sus hijos también encuentre plenitud en esta etapa de sus vidas.

Finalmente, reiteró que decidió hacer la aclaración de viva voz para evitar versiones ajenas: Se los quería compartir para que no empiecen a hacerse ideas porque luego ya ven que se dicen muchas cosas. Se dijeron millones. Entonces, bueno, era importante yo decirlo por aqu





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