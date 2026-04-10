Marichelo Puente Rompe el Silencio Sobre su Separación de Jorge D'Alessio

La empresaria Marichelo Puente revela que está pasando por un momento difícil tras su separación del músico Jorge D'Alessio. La noticia ha generado gran expectación entre sus seguidores.

Marichelo Puente compartió sus sentimientos sobre su separación de Jorge D'Alessio. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras unas vacaciones en las playas mexicanas en compañía de su familia, la empresaria reveló estar atravesando un periodo difícil.

En una entrevista con los medios de comunicación, Marichelo confesó que es un momento complicado, uno que, según sus propias palabras, no cree que nadie desearía experimentar en las circunstancias en que ella se encuentra. Hasta ahora, los detalles sobre el proceso han sido escasos, y aún no se ha confirmado si se trata de un divorcio inminente. 'No está siendo nada fácil. Es un momento muy complicado, ya que no creo que nadie desee pasar por esto. No pienso ser la única mujer que está lidiando con algo similar. Toda mi vida anhelé y soñé con ser madre'. Con la voz entrecortada, Marichelo rompió el silencio sobre su separación de Jorge D’Alessio. La entrevista completa se transmitirá en el programa De Primera Mano a las 3 pm por el canal 3.1 de ImagenTVMex. \Los rumores sobre la posible separación entre Jorge D'Alessio y Marichelo Puente comenzaron a circular en las redes sociales. Se observó que ambos dejaron de seguirse y eliminaron fotografías que compartían juntos, lo cual afectó profundamente a sus seguidores, dado que son una de las parejas más estables y longevas en el ámbito del espectáculo actual. Periodistas con acceso a fuentes cercanas a la pareja indicaron que existía una crisis, pero no se había confirmado la separación. Según el periodista de espectáculos Javier Ceriani, la crisis podría haber sido desencadenada por supuestas infidelidades por parte del cantante y guitarrista de Matute. Hasta el momento, ninguno de los dos había abordado públicamente la situación. Jorge D'Alessio solo había publicado algunas indirectas que no revelaban de forma clara la magnitud de la crisis matrimonial. Ahora, es Marichelo quien ha decidido romper el silencio y hablar sobre lo que está sucediendo.\La revelación de Marichelo Puente arroja luz sobre un tema que ha mantenido en vilo a sus seguidores y a los amantes del espectáculo. La incertidumbre sobre la situación sentimental de la pareja ha sido palpable, y las especulaciones en redes sociales habían generado un ambiente de expectación. La decisión de Marichelo de hablar públicamente, aunque con palabras cargadas de emoción y tristeza, demuestra su valentía y honestidad al enfrentar la situación. La entrevista completa, que se emitirá en De Primera Mano, promete ofrecer una visión más detallada de los sentimientos de Marichelo y de los motivos que han llevado a esta separación. Los seguidores de la pareja esperan con interés la entrevista, con la esperanza de obtener más claridad sobre el futuro de ambos y sobre el proceso que están atravesando. La atención mediática se centra ahora en la reacción de Jorge D'Alessio y en cómo responderá a las declaraciones de su expareja. La historia de Marichelo y Jorge, una historia de amor que parecía inquebrantable, ahora se enfrenta a un nuevo capítulo, uno que definirá el rumbo de sus vidas





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