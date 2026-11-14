Marina de Guerra celebra 205 años de historia con operaciones tácticas en Acapulco

La Armada de México conmemora 205 años de la Infantería de Marina con ejercicios tácticos en Acapulco y el decreto oficial del Día de la Infantería.

La Secretaría de Marina de la Armada de México celebra 205 años desde los antecedentes históricos de la Infantería de Marina, un cuerpo operativo con capacidades para actuar en mar, aire y tierra. Durante esta conmemoración en Acapulco, Guerrero, efectivos de la Brigada de Infantería de Marina Número Ocho demostraron sus habilidades tácticas mediante ejercicios de combate e inserción acuática. Esta fecha marca también el inicio oficial del Día de la Infantería de Marina, establecido mediante decreto presidencial.

Decretos oficiales y conmemoraciones históricas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estableció el 14 de noviembre como el Día oficial de la Infantería de Marina mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre. Los antecedentes de esta fuerza se remontan al 14 de noviembre de 1821, cuando se propuso la creación de fuerzas permanentes para defender las costas de Veracruz y combatir el contrabando. Desde entonces, el cuerpo ha evolucionado hasta convertirse en una fuerza integral capaz de desplegarse en múltiples entornos.

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Actualmente, las funciones de este cuerpo naval incluyen la defensa de costas, puertos e instalaciones estratégicas del país, así como el mantenimiento del Estado de derecho en coordinación con otras autoridades. La dependencia destaca que la fortaleza de la Infantería de Marina reside en su personal, compuesto por hombres y mujeres preparados para defender a México y asistir a la población en tiempos de necesidad. Su compromiso diario mantiene vivos el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo como pilares fundamentales de su servicio.

Demstraciones tácticas y adiestramiento en Acapulco

En el marco de la conmemoración, personal de la Brigada de Infantería de Marina Número Ocho realizó en Acapulco, Guerrero, una serie de demostraciones de sus capacidades operativas. Estos ejercicios incluyeron tácticas de emboscada y contraemboscada, combate cercano en interiores, inserción acuática y descenso por soga rápida desde helicóptero. El personal también mostró prácticas de tiro y operaciones especiales que reflejan su alto nivel de preparación.

Además de las actividades tácticas, se llevaron a cabo ejercicios del Plan Marina, que permiten al personal mostrar su preparación para responder ante distintos escenarios y cumplir las misiones asignadas. Las y los infantes de Marina reciben una preparación física, mental y técnica rigurosa que les permite actuar en diversos entornos y responder a situaciones de alta exigencia. Este adiestramiento fortalece su desempeño profesional, siempre con respeto a los derechos humanos y apego a los principios que rigen el uso de la fuerza.

Especialización en rescate marítimo con helicópteros

Del 10 al 13 de noviembre, la Octava Región Naval llevó a cabo en la bahía de Acapulco el Curso de Actualización de Nadador de Rescate desde Helicóptero. Esta capacitación es parte del programa permanente de la institución y buscó perfeccionar las técnicas de búsqueda y rescate marítimo. Los elementos navales realizaron maniobras de interdicción marítima, rescate de personas en el mar y descensos por soga rápida desde una aeronave, mejorando la coordinación entre unidades aéreas y de superficie.

Para el desarrollo de este ejercicio se utilizó un helicóptero MI-17, dos embarcaciones tipo Defender y una embarcación Interceptor artillada. El helicóptero MI-17 cuenta con capacidades para realizar inserciones acuáticas y facilitar el despliegue de personal en zonas marítimas de difícil acceso. Esta capacidad permite desarrollar operaciones de búsqueda y rescate con rapidez y precisión, apoyados por personal de sanidad naval, instructores y cursantes.

Impacto social y operaciones humanitarias

La vocación de servicio de la Infantería de Marina se evidencia claramente en el Plan Marina, mediante el cual participan en labores de rescate, evacuación y auxilio ante emergencias y desastres. Este programa les permite brindar apoyo a las comunidades afectadas, protegiendo la vida de la población en momentos de mayor necesidad. Las operaciones incluyen tareas de atención a comunidades afectadas por desastres naturales, demostrando su versatilidad operativa.

El adiestramiento continuo garantiza que el personal esté preparado para responder con efectividad ante cualquier escenario crítico. La integración de mujeres y hombres en estas tareas refuerza la capacidad institucional para tender la mano a quienes lo necesitan. Con su entrega diaria, mantienen vivo el compromiso de servir a la nación, asegurando que la Infantería de Marina continúe siendo un pilar fundamental en la defensa y seguridad de México.