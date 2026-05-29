Marina de México logra simulacro de seguridad en puerto de Veracruz con saldo blanco

Ejercicios de detección de amenazas y coordinación operativa en Veracruz culminan sin incidentes, mientras la entidad electoral sanciona a partidos por irregularidades sociales

La Unidad Naval de Protección Portuaria de la Primera Región Naval, con bases en el puerto de Veracruz, llevó a cabo un intenso simulacro de seguridad el pasado martes.

El ejercicio incluyó la detección de un agente con un posible bulto sospechoso en zonas de acceso restringido, la identificación de un sujeto sospechoso y la puesta en marcha de un Puesto de Mando Móvil (PMM). Durante la práctica, los efectivos lograron detectar a la persona y confirmar que el objeto no representaba una amenaza real, culminando el operativo con un saldo blanco, es decir, sin incidentes y con la cooperación total de todos los equipos involucrados.

Al mismo tiempo, la operación elevó el nivel de protección del puerto de nivel 1 a nivel 3, una medida de precaución necesaria para garantizar la integridad de la infraestructura portuaria y la seguridad del personal. La coordinación se coordinó bajo la supervisión del Instituto Electoral de Hidalgo, que garantiza la transparencia y la adecuada ejecución de los protocolos operativos.

El simulacro se desarrolló en el marco de un taller de adiestramiento y respuesta rápida, donde los commandos marítimos y la guardia costera trabajaron en conjunto con el personal de la Comisión Municipal de Agua Potable de Xalapa, quien también asistió para observar los procedimientos de seguridad del puerto. Al finalizar, la Fuerza de Reacción Inmediata desplegó una presencia visible y reforzó la supervisión mediante el PMM.

Esta maniobra se enmarca en los esfuerzos continuos de las Fuerzas Armadas mexicanas para fortalecer la defensa de las embarcaciones críticas y las instalaciones portuarias, una prioridad tras los numerosos incidentes de seguridad marítima registrados en la costa del país. Los comandantes de la Unidad Naval destacaron que la práctica refleja la capacidad de respuesta rápida frente a amenazas potenciales, asegurando la protección del flujo comercial que atraviesa Veracruz.

El presidente del Instituto Electoral de Hidalgo expresó su agradecimiento a todos los operadores involucrados y recaló la importancia de mantener la disciplina en la aplicación de los protocolos de seguridad portuaria. A su vez, la Comisión Municipal de Agua Potable de Xalapa elogió la actitud colaborativa y resaltó la necesidad de continuar con estos entrenamientos para consolidar la confianza pública en la protección de recursos vitales.

Asimismo, otra noticia relevante es la sanción impuesta por el Instituto Electoral de Hidalgo a tres partidos políticos por irregularidades en el manejo de recursos financieros, con una multa superior a nueve millones de pesos. Este giro en la esfera política subraya la creciente atención a la transparencia y la rendición de cuentas dentro del espectro electoral.

En conclusión, la práctica de la Unidad Naval y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en Veracruz subrayan la dedicación del Estado a proteger los intereses estratégicos del país y a garantizar la operación sin contratiempos de sus puertos.





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