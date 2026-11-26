La Secretaría de Marina detuvo a Fernando 'Chapo Félix', presunto operador de Los Mayos, y a tres personas más en Tamazula, Durango. Aseguraron armas y municiones.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a cuatro personas en Tamazula, Durango, entre ellas a Fernando "N", alias "Chapo Félix", presunto operador de la facción " Los Mayos". El Gabinete de Seguridad informó que el arresto se logró como parte de las acciones para mermar las estructuras delictivas generadoras de violencia en el norte del país.

Detección y Operativo en Cupia

Las fuerzas de seguridad detectaron a sujetos armados con equipo táctico en una brecha cercana al poblado de Cupia. Los individuos intentaron huir entre la maleza antes de ser alcanzados por los uniformados que lideraban la intervención.

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Para garantizar la seguridad del operativo, la Secretaría de Marina desplegó una aeronave. Este apoyo aéreo fue fundamental para resguardar a las brigadas terrestres. También facilitó el traslado de los detenidos debido a las dificultades orográficas del terreno accidentado.

Armamento Decomisado

Los efectivos aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de diversos calibres y chalecos balísticos durante la intervención. El reporte oficial precisó que entre las personas detenidas se encontraba un menor de edad. Además, estuvo el sujeto señalado como operador de las autodenominadas "Fuerzas Especiales Zambada".

Implicaciones de Los Mayos

La captura de Fernando "Chapo Félix" representa un golpe significativo para la estructura de "Los Mayos". Esta organización ha mantenido una presencia activa en la generación de violencia en la región norte. Las autoridades buscan mermar las bases operativas de estos grupos.

La colaboración entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permite acciones más efectivas. El dispositivo móvil y el apoyo aéreo son claves en estas operaciones de alto riesgo.

Entrega a la Fiscalía

Las autoridades pusieron a los cuatro individuos y el armamento decomisado a disposición del agente del Ministerio Público. Este funcionario determinará la situación jurídica de los detenidos. El proceso legal continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.