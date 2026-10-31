Marina refuerza seguridad en Sinaloa con más de mil 600 elementos

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, acordó con la gobernadora interina de Sinaloa fortalecer la seguridad en carreteras, playas y zonas turísticas de Mazatlán.

El secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, durante una visita del almirante a Mazatlán para supervisar la estrategia de seguridad en la entidad. En el encuentro se destacó el despliegue de más de mil 600 elementos adicionales de la Marina, particularmente en Mazatlán, con la misión de fortalecer la vigilancia y la seguridad en beneficio de la población.

Refuerzo de seguridad en Sinaloa

La Secretaría de Marina y el gobierno de Sinaloa acordaron fortalecer las acciones de seguridad en carreteras, playas y zonas turísticas. El objetivo es brindar protección a habitantes y visitantes, recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses e impulsar el desarrollo económico del estado.

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Por medio de un comunicado conjunto, el secretario de Marina y la gobernadora interina informaron que también se reunieron con representantes de los principales sectores empresariales de Sinaloa. El propósito de ese encuentro fue fortalecer la coordinación entre las autoridades y la sociedad.

Recuperación de espacios públicos y denuncia

Las autoridades buscan impulsar acciones para recuperar los espacios públicos. Como parte de los mecanismos de participación ciudadana, se proporcionó a la ciudadanía un código QR que facilita el acceso al número telefónico de denuncia ciudadana, para que las personas puedan realizar sus reportes de manera segura y evitar hechos delictivos.

El comunicado conjunto señala que el Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina refrendan su compromiso de mantener una estrecha coordinación y sumar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad. Ello con el fin de fortalecer la seguridad, recuperar los espacios públicos, impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones de bienestar para las familias sinaloenses.

Reactivación económica y contexto estatal

Raymundo Pedro Morales Ángeles y el gobierno estatal acordaron impulsar la reactivación económica de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y otros sectores productivos. También se contempla la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias.

La visita del almirante a Sinaloa ocurre luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó esta misma semana el estado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria federal reconoció un aumento de homicidios en la entidad en los últimos meses.

En otro tema, fuentes de seguridad mexicanas confirmaron la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos. La actriz y presentadora está señalada en México por defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero, y cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra.

El pasado 8 de octubre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México solicitó la reactivación de la ficha roja de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga. La mandataria explicó que pidió al gabinete y a la Secretaría de Hacienda conocer las irregularidades y las razones de la orden de aprehensión contra ambos, vinculadas con factureras, y esperaba información sobre por qué Interpol retiró la ficha roja.

Sheinbaum calificó a Gómez Mont y Álvarez Puga como factureros reconocidos y delincuentes. Desde el 30 de septiembre ya había hecho esas declaraciones y mencionó que su gobierno pediría que se recuperara la ficha roja. En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal el primer mandamiento judicial contra Gómez Mont por la supuesta utilización de empresas fantasma para lavar dinero. La FGR la señala de presunta simulación de facturas luego de que se adjudicaron a su esposo contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.