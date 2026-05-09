Mario Delgado adelanta fin del ciclo escolar 2025-2026; fecha de regreso a clases en revisión, por altas temperaturas y Copa del Mundo

Mario Delgado, secretario de educación pública en Sonora, anunció la fecha de cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026, para compensar las altas temperaturas y prevenir riesgos en el marco de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, gobiernos de otros tres estados rechazan las modificaciones y defienden la prioridad de la educación.

Mario Delgado reitera fin anticipado del ciclo escolar 2025-2026; fecha de regreso a clases está en revisión, señala En Hermosillo, Sonora, el secretario de educación pública justificó el ajuste con las altas temperaturas y la Copa del Mundo 2026 Gobiernos de 3 estados rechazan cambios en calendario escolar de la SEP; aseguran que “ educación debe ser prioridad” Mario Delgado reitera fin anticipado del ciclo escolar 2025-2026; fecha de regreso a clases está en revisión, señala Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; “a dónde voy a llevar a mi otro hijo?

” expresan FGR logra extinción de dominio en propiedad de Emilio Lozoya; casa en la Miguel Hidalgo está valuada en 51 mdp Madres Buscadoras reportan hallazgo de más de 40 bolsas con restos humanos; estaban en fosa clandestina cercana al aeropuerto de Guadalajara “Vamos a salir el cinco porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Los maestros salen el doce por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso”, declaró





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