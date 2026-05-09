Mario Delgado anuncia análisis del calendario escolar para adelantar o no el fin de cursos

El titular de la SEP, Mario Delgado, anunció que la autoridad estudiantil analizará nuevamente el calendario escolar correspondiente al periodo 2025-2026, con el objetivo de presentar una propuesta definitiva sobre adelantar o no el fin de cursos. La medida estaría motivada por el Mundial 2026 y una ola de calor que afecta a gran parte de la República Mexicana.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que se analizará nuevamente el calendario escolar correspondiente al periodo 2025-2026, con el objetivo de presentar una propuesta definitiva sobre adelantar o no el fin de cursos.

El funcionario reveló que será el lunes 11 de mayo cuando volverá a reunirse con las y los titulares de Educación de todas las entidades federativas, tal y como lo ha destacado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina del viernes 08 de mayo





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