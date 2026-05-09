Mario Delgado confirma reunión con secretarios de educación para revisar y modificar calendario escolar

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó que sostendrá una nueva reunión con las y los secretarios de educación de todos los estados de la República Mexicana, para poder revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva sobre la modificación al calendario escolar.

Este viernes 8 de mayo, Mario Delgado , titular de la SEP , confirmó que sostendrá una nueva reunión con las y los secretarios de educación de todos los estados de la República Mexicana, para poder revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva sobre la modificación al calendario escolar .

Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva de modificación. Mario Delgado mencionó que priorizará el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México, además de agradecer a madres y padres de familia, así como a las organizaciones que han compartido sus propuestas.

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