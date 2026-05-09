Mario Delgado reafirma revisión del calendario escolar y nueva reunión con secretarios de educación

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, anunció una nueva reunión con secretarios estatales el próximo lunes para definir el calendario escolar 2025-2026, luego de la polémica generada por la propuesta de concluir clases el 5 de junio debido al Mundial de Futbol 2026.

Ciudad de México, México. - Luego de las críticas y preocupaciones expresadas por madres, padres de familia y autoridades estatales, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el calendario escolar 2025-2026 será revisado nuevamente antes de tomar una decisión definitiva sobre el adelanto del fin de clases.

El funcionario anunció que el próximo lunes 11 de mayo sostendrá una nueva reunión con las y los secretarios de Educación de las entidades federativas para analizar ajustes al calendario, luego de la polémica generada por la propuesta de concluir clases el 5 de junio debido al Mundial de Futbol 2026. SEP promete priorizar aprendizaje y salud de estudiantesA través de un mensaje difundido en redes sociales, Mario Delgado explicó que el objetivo será construir una propuesta definitiva que tome en cuenta tanto el rendimiento académico como el bienestar de estudiantes y docentes.

La propuesta de modificar el calendario escolar provocó rechazo en varias entidades del país, especialmente en gobiernos estatales que consideran que la medida podría afectar el aprendizaje y la organización familiar. Estados rechazan adelantar el fin de clases Después del anuncio inicial del recorte del ciclo escolar, Mario Delgado agradeció las opiniones recibidas y anunció su compromiso con la revisión y definición del calendario escolar 2025-2026





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calendario Escolar Mundial 2026 Revisión Meetings Decision Entities Opinions Travelers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SEP adelanta cierre del ciclo escolar 2025-2026 para el 5 de junio y modifica calendario escolar 2026-2027La SEP anunció que el ciclo escolar 2025-2026 finalizará antes, con el próximo 5 de junio como el último día en curso. Además, se adelantó el cierre administrativo que terminará el 12 de junio, una semana después según el calendario de la SEP. La modificación al calendario escolar incluye consideraciones para el arranque del ciclo escolar 2026-2027, como el inicio de clases el 31 de agosto del 2026, 60 días después del ciclo pasado, debido a la alerta de calor y el Mundial 2026 en la Ciudad de México en junio.

Read more »

Calendario SEP 2025-2026: así quedaría el cierre del ciclo escolar por Mundial 2026 y caloEl calendario oficial SEP 2025-2026 continúa vigente mientras autoridades federales revisan posibles ajustes por calor y el Mundial 2026.

Read more »

Mario Delgado confirma que ciclo escolar 2025-2026 concluirá semanas antes de lo previstoTitular de la SEP

Read more »

Mario Delgado alista reunión nacional para revisar propuestas para cierre de ciclo escolar 2026El funcionario anunció que el encuentro se realizará el 11 de mayo, con el fin de establecer las modificaciones definitivas al calendario

Read more »