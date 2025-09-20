Marlon Wayans descarta '¿Y dónde están las rubias 2?' y habla de los desafíos del rodaje y la cultura de la cancelación

El actor Marlon Wayans explica las razones por las que no habrá secuela de la comedia ¿Y dónde están las rubias?, detallando los desafíos de la filmación original, su visión sobre la comedia en la actualidad y sus nuevos proyectos.

Marlon Wayans , el reconocido actor y guionista, ha despejado cualquier esperanza de una secuela de la icónica comedia ¿Y dónde están las rubias?, película que se convirtió en un fenómeno cultural a principios de los 2000. En una reciente transmisión en vivo, Wayans abordó las numerosas peticiones de los fans, explicando con claridad por qué una segunda parte no está en sus planes.

El actor reveló los desafíos y el agotamiento físico y mental que implicó la filmación de la película original, particularmente los extenuantes tiempos de rodaje y el arduo proceso de maquillaje. Wayans detalló que el proceso de caracterización tomaba siete horas diarias, seguidas de catorce horas de trabajo en el set, y finalmente, una hora adicional para remover el maquillaje. Esta experiencia, según Wayans, fue tan exigente que no está dispuesto a someterse a ella nuevamente. Wayans reconoce el estatus de culto que la película ha alcanzado, pero subraya que su bienestar personal y el tiempo dedicado son prioritarios. \Además de las consideraciones prácticas, Wayans ha expresado preocupaciones sobre el clima actual en la industria del entretenimiento y cómo la comedia es percibida en la era de la cultura de la cancelación. El actor ha criticado abiertamente lo que él considera una tendencia a la autocensura por parte de artistas y ejecutivos, por temor a ofender o generar controversia. Wayans ha defendido la importancia de la comedia irreverente y desafiante, y ha enfatizado su compromiso con contar chistes a su manera, sin importar las posibles reacciones. El actor ha indicado que, si bien respeta las opiniones de los demás, no se dejará influenciar por la presión social ni se autocensurará. Wayans ha optado por enfocarse en proyectos más alejados de la comedia, explorando nuevos géneros y buscando diversificar su trayectoria profesional. \El actor ha emprendido proyectos que demuestran su versatilidad. En su película más reciente, Wayans interpreta a Isaiah White, un legendario jugador de fútbol americano universitario que se convierte en mentor de un joven talento. La trama explora temas de disciplina extrema, presión psicológica y aislamiento. Esta película marca un cambio significativo en la carrera de Wayans, quien ha expresado su deseo de evitar ser encasillado en un solo tipo de papel. A pesar de que la taquilla inicial no ha sido tan exitosa como se esperaba, con un presupuesto de 27 millones de dólares y una recaudación inicial de alrededor de 6.5 millones, la película representa una importante exploración creativa para Wayans. Su decisión de explorar nuevos géneros demuestra su disposición a correr riesgos y a desafiar las expectativas del público. Mientras que la posibilidad de una secuela de ¿Y dónde están las rubias? parece descartada, los seguidores de Wayans pueden esperar nuevas propuestas y un desarrollo continuo de su talento





