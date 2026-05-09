Martí Batres Guadarrama entrega 28 de 40 camas hospitalarias nuevas en ISSSTE para fortalecer Estrategia de Trato Digno

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, realizó una gira de trabajo por San Luis Potosí, donde encabezó la entrega de nuevas camas hospitalarias al Hospital General (HG) de la entidad y realizó visitas sorpresa al Consultorio de Atención Familiar (CAF) 'Santa María del Río' y a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 'Soledad de Graciano Sánchez' para supervisar el abasto de medicamentos y la atención a la derechohabiencia. Martí Batres constató la llegada de 28 de las 40 camas hospitalarias que recibirá la unidad médica, tras una distribución nacional de 2 mil 275 unidades de alta tecnología. Estas nuevas camas fortalecerán la Estrategia de Trato Digno, conforme a la iniciativa del Plan Nacional de Salud impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ), Martí Batres Guadarrama, realizó una gira de trabajo por San Luis Potosí, donde encabezó la entrega de nuevas camas hospitalarias al Hospital General (HG) de la entidad y realizó visitas sorpresa al Consultorio de Atención Familiar (CAF) "Santa María del Río", así como a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) "Soledad de Graciano Sánchez" para supervisar el abasto de medicamentos y la atención a la derechohabiencia.

En el Hospital General, Martí Batres constató la llegada de 28 de las 40 camas hospitalarias que recibirá la unidad médica, trasladadas desde el Almacén Central en Ciudad de México, como parte de la distribución nacional de 2 mil 275 unidades de alta tecnología que fortalecerán la Estrategia de Trato Digno resolutivo y contribuirán al Plan Nacional de Salud impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a entregar 40 camas hospitalarias nuevas, modernas, eléctricas, pero hoy traemos 28.

En los próximos días llegarán otras 12 camas. Vamos a entregarle aquí a la directora, al personal, estas camas que estamos trayendo hoy. Estaremos continuando con nuestra entrega de camas en los hospitales del ISSSTE hasta entregar las 2 mil 275 camas nuevas", destacó





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