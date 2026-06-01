Martí Batres responde a crítica inesperada y defiende rescate del ISSSTE frente a legado neoliberal

El director del ISSSTE, Martí Batres, agradeció una felicitación pública de un opositor a la Cuarta Transformación, quien elogió la atención en un hospital del instituto. En su respuesta, Batres corrigió la narrativa sobre el origen de los problemas del ISSSTE, atribuyéndolos a las políticas neoliberales anteriores a Andrés Manuel López Obrador, y presentó datos sobre recortes presupuestarios, privatización de servicios y construcción de infraestructura durante los últimos gobiernos, contrastando con las acciones de rescate implementadas desde 2018.

El titular del ISSSTE , Martí Batres , publicó en redes sociales un mensaje en el que agradece una inesperada felicitación por parte de un crítico de la Cuarta Transformación .

El individuo, conocido por su oposición al gobierno, describió su experiencia positiva en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE, destacando la limpieza de las instalaciones y la atención del personal, además de mencionar el caso de un paciente llamado Charly. Batres reconoce el gesto, pero matiza que los elogios provenientes de opositores son particularmente significativos.

Aprovecha para contextualizar la situación actual del instituto, señalando que se trabaja arduamente para reconstruirlo mediante equipamiento, incorporación de especialistas, obras de infraestructura y humanización de los servicios. No obstante, corrige al crítico al afirmar que el "desastre" institucional no fue causado por las políticas de Andrés Manuel López Obrador, sino que se originó durante el periodo neoliberal anterior.

Detalla que, desde la administración de Miguel de la Madrid, el presupuesto para la salud se redujo a la mitad en términos reales y el del ISSSTE en un setenta por ciento. Se precarizaron las condiciones laborales con la instauración de guardias y suplencias, y se congelaron los horarios de ocho horas de lunes a viernes para imponer jornadas de seis horas.

Entre 2000 y 2018 se perdieron casi cien unidades de primer nivel y se privatizaron servicios médicos clave como hemodinamia, anestesia, osteosíntesis y endoscopía. Además, los hospitales construidos bajo asociaciones público-privadas generaron deudas al instituto diez veces superiores al valor de la construcción. En contraste, durante la administración de López Obrador comenzó la nacionalización de servicios médicos y hospitales, se incorporaron equipos modernos de hemodinamia, anestesia y hemodiálisis, así como aceleradores lineales y mastógrafos.

Se construyeron nuevos hospitales en Los Cabos, Palenque, Torreón, Tlajomulco, Acapulco y Tampico. Batres presenta datos comparativos de camas censables: entre 1960 y 1982 se edificaron cinco mil cuatrocientas setenta y siete; entre 1982 y 2018, solo mil seiscientas sesenta y cuatro; y entre 2018 y 2025, novecientas diecisiete.

Concluye destacando que, aunque falta mencionar todo lo hecho por AMLO en el sector salud y lo realizado bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, los datos demuestran el desastre neoliberal y el rescate en curso. El texto está firmado por Martí Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE





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