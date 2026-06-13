Martín Anselmi es presentado como nuevo entrenador del Elche CF tras fracasos en Portugal y Brasil

El técnico argentino Martín Anselmi fue anunciado oficialmente como nuevo director del Elche CF, equipo que se mantuvo en LaLiga tras terminar en el puesto 15. Anselmi regresa a Europa luego de una serie de experiencias negativas en el extranjero, incluyendo su paso por el Porto y Botafogo, donde fue despedido tras malos resultados. Fue muy querido en Cruz Azul pero su salida abrupta generó controversy. Ahora intenta reivindicarse en el futbol español.

El entrenador argentino Martín Anselmi fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Elche CF, equipo de LaLiga de España que la temporada pasada se salvó del descenso al terminar en el puesto 15 con 43 puntos.

Su llegada marca un regreso a Europa tras una serie de experiencias fallidas en el extranjero que incluyen pasos por Portugal y Brasil. Anselmi, quien era muy querido por la afición de Cruz Azul en México, se convirtió en un personaje controvertido tras su abrupta salida del club cementero, un equipo que genera amores y odios en el futbol mexicano.

Su trayectoria reciente ha estado llena de altibajos: después de dejar a los Cementeros en medio de una gran expectativa, firmó con el Porto de Portugal, donde su paso resultó discreto y sin mayor éxito. El punto crítico llegó con su participación en el Mundial de Clubes 2025, donde su equipo tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado y eso precipitó su despido.

Tras quedarse sin trabajo, tardó aproximadamente medio año en encontrar una nueva oportunidad, la cual llegó en el futbol brasileño con Botafogo. Sin embargo, su estadía en Río de Janeiro fue brevísima; en apenas un par de meses y con un inicio catastrófico en el Campeonato Brasileño (apenas 6 puntos de 18 posibles) fue desvinculado. Ahora, con la experiencia de estos reveses, intenta reivindicarse en una de las ligas más competitivas del mundo.

El Elche, que logró mantenerse en Primera División por la mínima, apuesta por su perfil ofensivo y su supuesta capacidad para revitalizar proyectos. El reto es enorme: ganarse la confianza de una afición escéptica tras sus últimos fracasos y demostrar que puede adaptarse al ritmo del futbol europeo, algo que no logró en su etapa portuguesa.

Mientras tanto, en México, muchos aficionados recuerdan su etapa en Cruz Azul con nostalgia, pero también con cierto resquemor por la forma en que abandonó el barco justo cuando parecía que podía llevar al equipo a un nuevo título. Su historia es la de un técnico con talento reconocido pero con una racha de mala suerte y decisiones cuestionables que lo han llevado a dar más vueltas de las deseadas.

En el Elche, tendrá que construir desde cero una credibilidad que se ha ido deteriorando con cada paso en falso. El mundo del futbol observa si este será el punto de inflexión en su carrera o simplemente otro episodio de inestabilidad en un técnico que lo tiene todo para triunfar, pero que por circunstancias internas y externas no ha podido consolidarse en un proyecto a largo plazo.

Su presentación en el club español ha generado expectativas moderadas, pero la presión por los resultados será inmediata. Si logra enderezar el rumbo del equipo y alejarlo de los puestos de descenso, podría comenzar a escribir una nueva etapa de gloria. De lo contrario, su nombre seguirá sonando para destinos cada vez más exóticos o de menor nivel, lejos de los grandes escenarios que alguna vez imaginó





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