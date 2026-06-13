Martinoli advierte que la MLS falla en transmisión, pero el fútbol mundial supera al Super Bowl

El analista Carlos Martinoli señala que la MLS enfrenta problemas de transmisión, que la audiencia del Mundial 2026 eclipsa al Super Bowl y que los hábitos de consumo en EE. UU. requieren pausas frecuentes, lo que dificulta popularizar el fútbol tradicional.

El analista deportivo Carlos Martinoli, de Azteca Deportes , sostuvo que la liga de fútbol de México sigue siendo más competitiva que la Major League Soccer ( MLS ) de Estados Unidos, aunque reconoció que la brecha entre ambas está disminuyendo.

Según sus palabras, el principal problema de la MLS no radica en el nivel de juego, sino en la forma en que se transmiten los partidos. Martinoli afirmó que la cadena que adquirió los derechos televisivos no ha logrado captar la atención del público, calificándolo como un "fracaso rotundo" en el ámbito de la transmisión.

La falta de una estrategia adecuada para presentar el fútbol ha dejado a muchos fanáticos desanimados, lo que, a su juicio, impide que la liga estadounidense alcance la popularidad que disfruta su contraparte mexicana. En una intervención más amplia, Martinoli explicó que los hábitos de consumo televisivo en EE. UU. son diferentes al de América Latina.

Señaló que el público norteamericano prefiere deportes con frecuentes interrupciones, como el béisbol o el fútbol americano, que ofrecen numerosos descansos y permiten a los espectadores atender a los comerciales o a otras actividades.

"En Estados Unidos prefieren ver a los Rojos de Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh, cuatro horas de contenido que se desenvuelve entre pausas, porque esa es su idiosincrasia", comentó. Por el contrario, el fútbol tradicional, con dos tiempos de 45 minutos sin interrupciones sustanciales, resulta menos atractivo para una audiencia acostumbrada a descansos constantes.

"Los deportes en Estados Unidos tienen 74 pausas porque no pueden mantener la atención durante un flujo continuo", explicó el analista, subrayando la necesidad de adaptar el formato del fútbol a los gustos locales si se quiere expandir su popularidad en el mercado estadounidense. Para ilustrar la magnitud del alcance global del fútbol, Martinoli comparó la audiencia de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la del Super Bowl, el evento más visto de la NFL.

Según sus datos, la apertura del Mundial atrajo a 1.800 millones de espectadores en todo el mundo, una cifra que supera ampliamente los 350 millones que sintonizan el Super Bowl cada año.

"No hay comparación; el fútbol sigue siendo el deporte más visto del planeta", concluyó Martinoli, añadiendo que, pese a los retos de transmisión y a la diferencia cultural en los hábitos de consumo, la popularidad del fútbol sigue en expansión y podría, a medio plazo, superar a los deportes tradicionales de Estados Unidos si se logran ajustes estratégicos en la forma de ofrecer el espectáculo





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