Christian Martinoli critica la actuación del Club América en la Liguilla, calificando al equipo como un desastre que perdió su legado y status de campeón.

Christian Martinoli asumió el rol de portavoz de un sector significativo de la afición americanista tras la eliminación del Club América de los Cuartos de Final de la Liguilla Apertura 2026 de la Liga MX. Su intervención surge como una respuesta directa a la percepción generalizada de que el equipo no solo falló en defender la posibilidad de llegar a las Semifinales, sino que también deslució su propio historial y prestigio histórico durante la competencia.

Crítica directa al rendimiento deportivo del club

Martinoli no niega la extensa trayectoria ni la historia del América, pero decidió expresarse con total objetividad sobre el duro descalabro sufrido por el equipo dirigido por Guillermo Almada. Sus palabras adquirieron especial resonancia tras su sinceridad durante los momentos finales del partido disputado el sábado en el Estadio Azteca, un encuentro que sirvió como telón de fondo para sus críticas.

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El analista extendió su evaluación más allá de esa única noche, incorporando en su veredicto lo que ocurrió previamente el miércoles en Monterrey y diversas presentaciones a lo largo de la temporada Apertura 2026. Su análisis busca contextualizar el fracaso inmediato dentro de un patrón de comportamiento más amplio que ha marcado a la institución recientemente.

Fin del mito de invencibilidad del América

En una declaración contundente y directa, Martinoli definió al América como un desastre deportivo durante este torneo de liga. Sostenía que el club llevaba tiempo arrastrándose en su rendimiento, una tendencia que culminó en la Liguilla donde actuó claramente como un equipo chico, lejos de los estándares que la prensa y los aficionados suelen asociar con la institución.

Según el criterio de Martinoli, bastaron únicamente dos partidos para que el mito que rodea al Club América se desvaneciera por completo. Esta perspectiva indica que la estructura competitiva del torneo no fue capaz de sostener la narrativa de dominación que previamente se había impuesto al resto de la competencia nacional.

Consecuencias para la dirección técnica y el club

Este escenario de fracaso en la fase eliminatoria abre interrogantes sobre el futuro inmediato de la estructura operativa del equipo. Se ha comentado la posibilidad de que el entrenador Guillermo Almada se marche tras su primera temporada al frente del plantel, dada la magnitud de las expectativas incumplidas.

La opinión de Martinoli refleja un cambio de paradigma en la relación entre el club y su base de seguidores. Lo que antes se percibía como garantía de títulos, ahora se lee como una vulnerabilidad expuesta frente a rivales que supieron capitalizar los errores tácticos y físicos mostrados en el campo de juego.

Evaluación global del torneo y sus rivales

La eliminación del América define el camino que tomarán los contendientes restantes en la búsqueda del título. Mientras se determinan los rivales para Toluca y Rayados en las Semifinales, el vacío dejado por el equipo capitalino deja un legado de preguntas sobre la solidez real del plantel bajo presión alta.

La temporada Apertura 2026 quedará marcada por esta ruptura de expectativas. La actuación mostrada en el Estadio Azteca y en el terreno de juego en Monterrey sirve como un punto de inflexión crítico en la narrativa del fútbol mexicano actual.